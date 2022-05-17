Rusya’dan yatırım heyeti geliyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye, kuzey pazarlarına ulaşmada zorluk yaşarken, Rusya’dan üst düzey bir heyet Ankara’ya geliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki ticari heyet yarın Türkiye’de olacak. Heyet ekonomi ile ilgili bakanlıklarla üst düzey görüşme gerçekleştirecek.

NAKLİYE SIKINTISI MASADA

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yatırımcıların yönünü Türkiye’ye çevirdiği son dönemlerde heyetin ajandasındaki ilk madde, Türkiye’ye yapılacak yatırımlar olacak. Heyette bulunan iş adamları Türkiye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Heyetin görüşmelerdeki ikinci başlığı ise ticari ürünlerin nakliyesinde yaşanan aksaklıklar olacak. Geçtiğimiz yıl 33 milyar 25 milyon dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi savaşın etkisiyle 2022’ye düşüşle başladı. Nakliye sorununun çözülüp ticaret hacminin artması için heyetler arası değerlendirmeler yapılacak.

TÜRKLERE YATIRIM FIRSATI

Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle birçok Avrupa firması Rus pazarından çekildi. Bu aydan itibaren Rusya, AB ve Afrika’dan hiçbir ürün alamayacak. Heyetler arası görüşmelerde bu konu da gündeme gelecek. Türk firmalarının Rus pazarında yer alması için adımlar atılacak.

Erdoğan’dan Rus lider Putin’e Türkiye daveti

Görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasında yapılan Yüksek Düzeyli İş Toplantısının altyapısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Yüksek Düzeyli İş Toplantısı için Türkiye’ye davet etmişti. Bu kapsamda Putin’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

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