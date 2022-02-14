Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin ABD'den yeni açıklama: Her an işgal edebilir

Amerikan CNN kanalına konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD yönetiminin, Ukrayna'nın bu hafta içinde Rusya tarafından "her an" işgal edilebileceğine inandığını, askeri bir saldırının muhtemelen füze ve bomba saldırılarıyla başlayacağını, bununla birlikte diplomasinin galip gelebileceğine dair umudunu hala koruduğunu belirtti.

Sullivan, ABD kanadında, Rus kuvvetlerinin "güçlerini oluşturma ve yerinde manevra yapma biçimlerinin" 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları'nın bitiminden önce bir işgal girişiminde bulunabileceği beklentisini oluşturduğunu ifade etti.

İstihbari bilgilerinin aktif bir planlama olduğunu gösterdiğini ve bunu sadece ABD'nin söylemediğini aktaran Sullivan, "Diplomasi üzerinde çalışmaya devam etmeye hazırız, ancak biz Rusya'nın ilerlemesi durumunda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birleşik ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye de hazırız." dedi.

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Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "bahane" olarak sahte bir operasyon tehdidini dillendirebileceğini söyledi.

Jake Sullivan, 11 Şubat'ta, Ukrayna'daki Amerikalıları ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarmış ve askeri harekatın sivilleri öldürebilecek bir hava bombardımanıyla başlayabileceğini söylemişti.

FOTOĞRAF 33 Rusya ile Belarus arasında icra edilen \"Müttefik Kararlılığı-2022\" tatbikatının ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, \"Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı” denildi. Yaklaşık 1 aydır hazırlığı yapılan tatbikat için Rusya, Belarus’a 2 adet S-400 ile Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, 12 Rus Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra ağır ve zırhlı kara araçları sevk etmişti. Belarus ile Rusya’nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. Belarus ile Rusya’nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. Belarus ile Rusya’nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. Belarus ile Rusya’nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO’ya Rusya’nın şartlarını öne sürdü. Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna’dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO’nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Zaharova, \"Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz'' diyerek Rusya'nın şartlarını öne sürdü. Ukrayna’ya silah sevkiyatları durdurulmalı. Batılı askeri danışman ve eğitmenler bu topraklardan çekilmeli. Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları sona erdirilmeli. Ukrayna’ya teslim edilen yabancı silahlar geri çekilmeli. ABD basını tarafından Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, \"Ukrayna’ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma\" dedi. Öte yandan Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Kırım'ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında ilk sözü alan lider olurken yine hedefinde batılı ülkeler ve NATO oldu. Rus ordusunun Ukrayna sınırına konuşlanması ve tatbikatlar yapmasını eleştiren batılı ülkelere ve NATO’ya sert tepki gösteren Putin, \"Askeri altyapılarını sınırlarımıza kadar yaklaştıran NATO ve üye devletler, silahlı kuvvetlerimizi nereye ve nasıl yerleştireceğimiz konusunda bize ders vermeye kalkıyor. Rus birliklerinin kendi topraklarındaki eylemleri \"Ukrayna’ya karşı Rus tehdidi\" olarak sunuluyor\" dedi. Sözlerinin devamında NATO üyelerini suçlayıcı ifadeler kullanmayı sürdüren Putin, üye ülkelerin Ukrayna’ya yaptıkları silah sevkiyatlarını eleştirerek, \"NATO üyesi ülkeler tarafından modern silahların sevkiyatına devam ediliyor ve Ukrayna ordusunun modernizasyonu için önemli ölçüde mali kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Elbette bu konuları cumhurbaşkanıyla 6 saate yakın bir süre konuştuk\" ifadelerini kullandı. Putin birçok kez dile getirdiği NATO’nun kendilerini düşman olarak gördüğü sözlerini yineleyerek, \"NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak görülüyor\" şeklinde konuştu. NATO’nun yanı sıra Ukrayna’yı da hedef alan sözler kullanan Putin, Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ederek, \"Kiev’in mevcut yönetiminin Minsk anlaşmalarını feshetmek için bir yol çizdiği kanaatindeyim. Anayasa reformu, genel af, yerel seçimler ve özel statünün yasallaşması gibi temel konularda bir ilerleme yok\" derken Minsk’te imzalanan ’Steinmeier formülü’nün hala önemli bir yer edinemediğini belirtti. Putin ayrıca Macron’un, Kiev’e yapacağı ziyareti hatırlatarak burada kendisinin zorlu bir görüşme beklediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurması durumunda NATO ile savaşabileceklerini ima ederek, \"Fransa dahil Avrupa ülkeleri Kırım’ın, Ukrayna topraklarına ait olduğuna inanıyor, bizde buranın Rusya Federasyonu’nın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ukrayna doktorinlerine göre eğer bu durum askeri operasyonlarla değiştirilmeye kalkılırsa Rusya ile NATO arasında bir çatışma olacaktır. NATO ile savaşa mı gireceğiz?\" dedi. Kırım konusunda Batı’ya gözdağı veren Putin yine aynı cümleyi vurgulayarak, \"Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?\" sözlerini kullanarak, \"Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak\" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko’un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı. Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda düşüncelerini dile getiren Putin, NATO’nun, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu fakat 1997 yılından sonra Rusya’ya karşı tavır alarak genişlemesini sürdürdüğünü anlatarak gelinen süreçte bu adımları kendileri için tehdit olarak gördüklerini söyledi. Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri taslağına çekimser yaklaşan NATO ve ABD ile bu konuda diyaloğu sürdürmek istediklerini vurgulayan Putin, \"Bunun diyaloğumuzun sonu olduğunu düşünmüyorum\" şeklinde konuştu. Öte yandan Rus paralı asker grubu olarak bilinen Wagner’in, Mali’deki varlığına dair gelen eleştirilere cevap veren Putin, \"Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok\" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimi görüşmek üzere Beyaz Saray’da bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili yaptıkları ortak açıklamada, müttefiklerin birlik içinde hareket ettiğini belirterek, Almanya ve ABD’nin krizi çözmek için işbirliğini yaptığını vurguladı. Basın toplantısını başlatan ABD Başkanı Joe Biden, \"Almanya’ya, Doğu Avrupa’daki diğer tüm ortaklarımıza ve Avrupa Birliği’ne bu ortak çabadaki çalışmaları için teşekkür ediyorum\" dedi. Biden, \"Bugün Almanya ile yakın işbirliğini görüştük. Almanya, bizim en güvenilir ortaklarımızdan biri. Birlikte hareket edeceğiz, birleşik olacağız ve bütün adımları beraber atacağız.\" dedi. Biden, \"Almanya, ABD ile müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu duruma diplomatik çözümler getirmek için çalışıyor. Almanya ile diplomasinin tüm tarafların ilerlemesindeki en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz\" dedi Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO’nun harekete geçmeye hazır olduğunu ifade eden Biden, \"Rusya ile müzakereleri iyi niyetle sürdürmeye istekli olduğumuzu çok net bir şekilde belirttik. Ancak Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyi seçerse, ortaklarımızla beraber hazırız, tüm NATO hazır\" dedi. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’dan Almanya’ya gaz taşıyacak olan bir denizaltı boru hattı olan Kuzey Akım 2’yi durdurma sözü verdi. Biden, “Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız\" dedi. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumuna karşı Ukrayna’daki ABD ülkeyi terk etmesinin \"akıllıca\" olacağını söyledi. Biden, \"şu anda Ukrayna’da bulunan Amerikalıların ülkeyi terk etmeleri bence akıllıca olur. Diplomatik birliklerimizden bahsetmiyorum, orada bulunan Amerikalılardan bahsediyorum\"dedi. Biden ve Scholz, Rusya’nın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karsı ihlal eylemine geçmesi durumunda \"hızlı ve ciddi\" yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti. Almaya Başbakanı Scholz, \"Çok zor bir durumdayız. Ukrayna’ya yönelik askeri bir tehdit var ve buna sessiz kalamayız. Ukrayna sınırında çok sayıda asker görüyoruz ve bu Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit. Bu yüzden birlikte hareket etmemiz ve birlikte durmamız önemli. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız\" dedi Scholz, \"Biz tek ses olmaya ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ukrayna’ya karşı bir askeri saldırı olursa Rusya için üzerinde birlikte kararlaştırdığımız, yüksek bedellerin olacağını çok net bir şekilde belirttik\" ifadelerini kullandı.<br>Sczholz, Biden ile yüksek bedeller konusunda hem fikir olduğunu belirterek, “Başkan Putin’e karşı ile hem telefonda hem de şahsen çok açık sözlü oldum. Şimdiye kadar uygulanmamış en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız\" dedi. Rusya'dan 'savaş' hamlesi: Tüm dünyaya aktif edildiğini duyurdular Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Batılı ülkelere ve NATO'ya gerilimi düşürecek şartlarını açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında Belarus'taki S-400 hava savunma sistemlerinin aktif edildiğini duyurdu.



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