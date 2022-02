Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin ABD'den yeni açıklama: Her an işgal edebilir Rusya'nın Ukrayna'yı "her an" işgal edebileceğini iddia eden ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde "bahane" olarak sahte bir operasyon tehdidini dillendirebileceğini söyledi.

