Ukrayna'dan Rusya’ya 48 saat mühlet

Üsküp’te yaşayan Neriman amca: Türkiye’nin hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi?

Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer, YouTube'daki MyMecra kanalı için Üsküp'te çekim yaparken kendisi ile sohbet eden Üsküplü Neriman amcanın Türkiye'ye olan sevdası ve yorumları dikkat çekti. Neriman amca, ''Ben şaşıp kalıyorum. İnanın bunu candan söylüyorum, Türkiye'nin içinde o kadar Müslüman düşmanı, o kadar Türk düşmanı var ki, nasıl olur böyle? Görmüyorlar mı Türkiye'nin şu anki durumunu. Türkiye'nin dünyada hangi seviyede olduğunu görmüyorlar mı yoksa körler mi? Yoksa görmemek mi istiyorlar?'' dedi.





