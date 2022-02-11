Dünya Ukraynadan Rusyaya 48 saat mühlet
AVRUPA

Ukrayna'dan Rusya’ya 48 saat mühlet

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba, Rusya'nın sınırlarındaki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapması için 48 saat mühlet verdiklerini duyurdu. Ukraynalı Bakan, aksi taktirde, Viyana Belgesi'ne taraf ülkeler nezdinde olağanüstü toplantı talep edeceklerini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan Rusya’ya 48 saat mühlet
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi doğrultusunda, Rusya’dan açıklama beklediklerini belirtti.

"RUSYA'NIN 48 SAATİ VAR"

Viyana Belgesi’ne göre, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine dair detaylı açıklama yapması gerektiğine işaret eden Kuleba, "Rusya'dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve geçici olarak işgal edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya’nın yanıt vermek için 48 saati var." ifadesini kullandı.

Kuleba, Rusya’nın belirlenen süre kapsamında yanıt vermemesi halinde Viyana Belgesi'nin diğer katılımcı devletlerine başvurarak olağanüstü bir toplantı düzenlenmesini talep edeceklerini duyurdu.

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