Rusya ve Ukrayna anlaştı: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 10 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Berdyansk'a ise tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Tokmak, Energodar ve Melitopol kentlerinden Zaporijya'ya geçmek isteyenler için insani koridorların açık olacağını, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

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