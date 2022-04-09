Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya ve Ukrayna anlaştı Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak
AVRUPA ASYA

Rusya ve Ukrayna anlaştı: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya ve Ukrayna anlaştı: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak
Arşiv

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 10 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Berdyansk'a ise tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Tokmak, Energodar ve Melitopol kentlerinden Zaporijya'ya geçmek isteyenler için insani koridorların açık olacağını, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

Rusya'ya yönelik son adım Youtube'dan geldi: Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi
DÜNYA
Rusya'ya yönelik son adım Youtube'dan geldi: Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi

Çernihiv’e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulundu
DÜNYA
Çernihiv’e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulundu

Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha
DÜNYA
Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha

Rusya: İrpin’de Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandı
DÜNYA
Rusya: İrpin’de Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandı

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti
DÜNYA
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti
Malatyada şiddetli deprem

Malatya'da şiddetli deprem

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.
Yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor

Yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor

Dünyanın her yerinden talep yağıyor.
Adanadan acı haber: İki asker şehit üç asker yaralı

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

​Trafik kazaları en aza indirilecek.

Karabük'te heyelan

Karabük'te heyelan

Yol çöktü, 2 binada hasar var.
Rusya ve Ukrayna anlaştı

Rusya ve Ukrayna anlaştı

​Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor açılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.