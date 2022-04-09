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Dünya Rusyaya yönelik son adım Youtubedan geldi Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi
AVRUPA

Rusya'ya yönelik son adım Youtube'dan geldi: Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke Rusya’ya yaptırımlar uygularken, son adım Amerikan teknoloji şirketi Google’a ait olan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube’tan geldi. Platform, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Youtube kanalına erişim engellendi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyaya yönelik son adım Youtubedan geldi: Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi
Rus parlamentosu

Youtube, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın resmi kanalına erişimi engelledi. Duruma Rusya’dan ise tepki gecikmedi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Roskomnadzor, Amerikalı şirket Google’dan Duma’nın Youtube kanalı Duma TV’ye erişimi derhal yeniden başlatmasını ve bu tür kısıtlamaların getirilmesinin nedenini açıklamasını talep etti" denildi. Açıklamada Google’ın yaptırımlar çerçevesinde böyle bir karar alamayacağı ve gerekçe sunulmadığı da belirtilirken, Google tarafından daha önce de benzer bir girişimde bulunulduğu hatırlatıldı.

"ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor"

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ise ABD’yi Rusların haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "ABD, bilginin yayılması konusunda bir tekele sahip olmak istiyor. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
FOTOĞRAF 20
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AB Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında Avrupa Birliği’ne üye devletlerin bildirimleriyle Görev Gücü, şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligark ve şirketlerin 30 milyar Euro’luk varlığını dondurdu.
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Dondurulan varlıkların arasında toplamda 6.7 milyar Euro değerinde tekneler, helikopterler, gayrimenkul ve sanat eserlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildi.
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Belirlenen kişilere ve şirketlere yönelik kısıtlayıcı önlemler, AB yaptırımlarının bir parçası olarak Avrupa Birliği üye ülkeleri temsil eden AB Konseyi tarafından karara bağlanmaktadır.
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Mart 2022’de kurulan ‘Dondur ve El Koy Görev Gücü’, ayrıca AB üyesi devletlerin yaptırımlara tabi olan kişilerin veya şirketlerin herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştırabileceği bir platform sağlayacak.
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Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım gelirken, İtalya’nın el koyduğu oligarklara ait yatlara bir tane daha eklendi. El konulan süper yat, AB'nin yaptırım listesine alınan Rus oligark Andrey İgorovich Melnişenko'ya ait.
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Bermuda bandıralı yat, İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutuluyor.
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143 metrelik dev yatın değeri 530 milyon euro.
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İtalyan hükümeti, lüks yatın dünyanın en büyük yelkenlisi olduğunu belirtti. Yaptırım listesindeki Melnişenko, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in sahibi.
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İtalyan polisi, geçen hafta da yaptırım listesine alınan beş Rus'a ait 143 milyon euro değerinde villa ve yatlara el koymuştu.
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İtalya'da konuşulan tek lüks yat, bu değil. Toskana bölgesindeki Massa Carrara Limanı'nda da 140 metrelik devasa bir yat demirli.
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Üstelik yatın asıl sahibinin Rusya lideri Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor.
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İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor.
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italyan basınına göre; polis yat hakkındaki gerekli dökümanları italyan hükümetine sunacak. Yatın ambargo çercevesinde değerlendirileceği belirtiliyor.
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Cayman Adaları bandıralı yatın işletmecisi şirket, sahibinin Putin olduğu iddiasını reddediyor. Şirket, yatın sahibinin ambargo listesindeki oligarklardan biri olmadığını da öne sürdü. Ancak basına yansıyan haberlerde Scheherazade'ın 2020-2021 arasında Putin’in sık sık bulunduğu Sochi’de demirlediğine de dikkat çekildi
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AB'nin yaptırım listesine giren Roman Abramoviç'in 600 milyon dolar değerindeki süperyatı Solaris de hedefte.
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İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki \"Lady M\" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.
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2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.
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Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.
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Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, \"İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor.\" ifadesini kullandı.
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen ay kurulan 'Dondur ve El Koy Görev Gücü', şimdiye kadar Rus ve Belaruslu oligarklar ile şirketlerin 30 milyar Euro'luk varlıklarını dondurdu. Dün yapılan açıklamada ayrıca, yaklaşık 196 milyar Euro tutarında işlem bloke edildiği belirtildi.

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