Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusyanın savaş suçuna bir yenisi daha
AVRUPA

Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şiddetini arttırdığı günlerde savaş suçu sayılabilecek korkutucu olaylar yaşanmaya devam ediyor. Fotoğrafçı Mikhail Palinchak'ın başkent Kiev'in 20 km dışındaki bir otoyolda çektiği fotoğrafın detayları gündem olmuştu. Fotoğrafta bir battaniye altında çıplak halde bulunan kadınların durumu tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. Avrupa ve Orta Asya insan Hakları İzleme Direktörü Hugh Williamson, ''olay üzerine yapılan soruşturmalarda sivillere cinsel şiddet uygulandığını belgelediklerini'' söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusyanın savaş suçuna bir yenisi daha
Kiev yakınları

Fotoğrafçı Mikhail Palinchak'ın başkent Kiev'in 20 km dışındaki bir otoyolda çektiği fotoğraf gündem olmuştu. Fotoğrafın detayları ise son derece ürkütücü olduğu anlaşıldı. Fotoğrafçı çekilen görüntüde battaniyeler altında bir erkek ve üç kadının cesetlerinin olduğunu söyledi. Fotoğrafçı, kadınların çıplak olduğu ve vücutlarının kısmen yakıldığını da söyledi. Bu açıklamalar dünyayı dehşete düşürdü. Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan sivil kadınlar tecavüz ediyor olma ihtimali gündeme gelmeye başladı.

Savş suçu olarak soruştulmalı

Avrupa ve Orta Asya insan Hakları İzleme Direktörü Hugh Williamson, olay üzerine yapılan soruşturmalarda sivillere cinsel şiddet uygulandığını belgelediklerini söyledi. Williamson, “Belgelediğimiz vakalar Ukraynalı sivillere karşı tarif edilemez, kasıtlı zulüm ve şiddet içeriyor. Rus kuvvetlerinin gözetiminde bulunan kişilere yönelik tecavüz, cinayet ve diğer şiddet eylemleri Savaş Suçu olarak soruşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

İlk olay değilmiş

Ukrayna’da cinsel şiddetin bir başka örneği ise Harkov’da bir okulda yaşandı. Yaşadıklarını anlatırken Olha isminin kullanılmasını isteyen bir kadın, annesi, kardeşleri ve beş yaşındaki kızıyla beraber 25 Şubat'tan itibaren Rus güçleri tarafından işgal edilen Harkov’daki Malaya Rohan köyünde bir okulun bodrum katına sığınmıştı.

13 Mart’ta gece yarısı civarında saldırı tüfeği ve tabancısı olan bir Rus asker okula zorla girdi. Bodrum katına sığınan 40 kişiyi sıraya soktu ve Olha’ya çocuğunu teslim etmesini söyledi. Rus asker birkaç saat sonra Olha’ya kendisini bodrum katından ikinci kattaki bir sınıfa kadar takip etmesini emretti ve kadına cinsel saldırıda bulundu.

'Hayatta olduğum için şansılıyım'

Rus askerin yüzüne kitapla vurduğu ve defalarca tokat attığı Olha’nın İnsan Hakları İzleme Örgütü ile paylaştığı 19 ve 20 Mart tarihli fotoğraflarda, yüzünde ve boynunda kesik izleri ve morluklar görülüyordu.

  • Asker okulu terk ettiğinde ailesiyle Harkov’da bir bomba sığınağına ulaşmayı başaran Olha, tüm yaşadığı dehşetten sonra “Hayatta olduğum için şanslıyım” ifadelerini kullandı.

O askere soruşturma açıldı

Önce köpeğini, sonra eşini öldüren Rus askerleri tarafından oğlu yan odada ağlarken defalarca tecavüze uğrayan Natalya’nın yaşadıkları sonrası soruşturulma başlatılmıştı. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, soruşturma başlatıldığını açıklamış ve Rusya'ya söz konusu asker için tutuklama emri çıkarıldığını da eklemişti. Bu olay, işgal sırasında ilk resmi tecavüz soruşturması olarak kayıtlara geçti.

Bucha’da kontrol için girilen evlerden sivillere ait cesetler çıkıyor
FOTOĞRAF 7
Title
Ukrayna’nın Bucha kentinde ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda birçok evde sivillere ait cesetler bulundu.
Title
Rusya-Ukrayna savaşında 45. güne girilirken Ukrayna’nın Bucha kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.
Title
Sivillere yönelik katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Bucha’da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu.
Title
Ekipler sürdükleri çalışmalarında evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor.
Title
Sivillerin bazılarının uyudukları yatağında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor.
Title
Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor.
Title
Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor.
Bucha’da kontrol için girilen evlerden sivillere ait cesetler çıkıyor
Bucha ve çevresinde siviller arasındaki can kaybı henüz netlik kazanmazken, sürdürülen aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor
DÜNYA
Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor

Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
FOTOĞRAF 21
Title
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu.
Title
Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı.
Title
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Title
Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buça’daki görüntüler “savaş suçu” olarak niteledi.
Title
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.
Title
Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.
Title
Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.<br><br>
Title
Açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br>\"Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.
Title
Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.<br><br>
Title
En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.<br><br>
Title
Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır.\"<br><br>
Title
VAHŞETTE YENİ KANITLAR<br><br>New York Times gazetesi ise, Buça'yı gösteren yeni uydu fotoğraflarında bir sokağın farklı tarihte çekilmiş görüntülerini sayfasına taşıdı.
Title
28 Şubat tarihinde Yablonska Sokağı tertemiz ve hiçbir detay göze çarpıyor.
Title
Ancak 9 ve 10 Mart tarihlerine gelindiğinde sokaktaki cesetler açık şekilde seçiliyor.
Title
Rus işgalcilerin çekildiği 1 Nisan tarihinde cesetler aynı şekilde sokakta duruyordu. Uydu fotoğraflarını New York Times'a analiz eden uzmanlar, cesetlerin neredeyse üç hafta boyunca aynı pozisyonda durduğunu kaydediyor.<br>
Title
Yablonska Sokağı'nda çekilen ikinci videoda üç ceset daha var. Biri bisikletinin yanında yatıyor, diğeri terk edilmiş bir aracın yanında. Uydu fotoğrafları, terk edilmiş araç ve yanındaki cesedin 20 ve 21 Mart tarihinde Yablonska Sokağı'nda olduğunu kanıtlıyor.
Title
New York Times, dünyayı dehşete sürükleyen diğer cesetlerin Yablonska Sokağı'nın bir kilometre çevresine dağılmış olduğunu da haberinde belirtiyor.
Title
Title
Title
Title
Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
Ukrayna'nın Bucha ve Irpin kentlerinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarında 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Rusya ise görüntülerin ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildiğini söz konusu karelerin fotomontaj ve sahte olduğu öne sürdü. Amerika New York Times gazetesi, Bucha'daki Yablonska Sokağı'nın farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını sayfasına taşıdı. Fotoğraflarda çok sayıda cesedin yerde yattığı ve 1 Nisan'da Rus işgalciler çekilinceye kadar yerlerinden kıpırdatılmadığı görüldü.


Sadece 20 bin liraya yaptı

Sadece 20 bin liraya yaptı

Görenler inanamadı​: İlk halinden eser yok.
Karabükte heyelan

Karabük'te heyelan

Yol çöktü, 2 binada hasar var.
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu

​Trafik kazaları en aza indirilecek.

​İsrail'in 'Deyr Yasin Katliamı'nın üzerinden 74 yıl geçti.
Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

​Kanlı saldırının ardındaki isim belli oldu.

Altı 6 kattan fazla artması öngörülüyor.

Gören köy var sanıp geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.