Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha

Fotoğrafçı Mikhail Palinchak'ın başkent Kiev'in 20 km dışındaki bir otoyolda çektiği fotoğraf gündem olmuştu. Fotoğrafın detayları ise son derece ürkütücü olduğu anlaşıldı. Fotoğrafçı çekilen görüntüde battaniyeler altında bir erkek ve üç kadının cesetlerinin olduğunu söyledi. Fotoğrafçı, kadınların çıplak olduğu ve vücutlarının kısmen yakıldığını da söyledi. Bu açıklamalar dünyayı dehşete düşürdü. Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan sivil kadınlar tecavüz ediyor olma ihtimali gündeme gelmeye başladı.

Savş suçu olarak soruştulmalı

Avrupa ve Orta Asya insan Hakları İzleme Direktörü Hugh Williamson, olay üzerine yapılan soruşturmalarda sivillere cinsel şiddet uygulandığını belgelediklerini söyledi. Williamson, “Belgelediğimiz vakalar Ukraynalı sivillere karşı tarif edilemez, kasıtlı zulüm ve şiddet içeriyor. Rus kuvvetlerinin gözetiminde bulunan kişilere yönelik tecavüz, cinayet ve diğer şiddet eylemleri Savaş Suçu olarak soruşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

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İlk olay değilmiş

Ukrayna’da cinsel şiddetin bir başka örneği ise Harkov’da bir okulda yaşandı. Yaşadıklarını anlatırken Olha isminin kullanılmasını isteyen bir kadın, annesi, kardeşleri ve beş yaşındaki kızıyla beraber 25 Şubat'tan itibaren Rus güçleri tarafından işgal edilen Harkov’daki Malaya Rohan köyünde bir okulun bodrum katına sığınmıştı.

13 Mart’ta gece yarısı civarında saldırı tüfeği ve tabancısı olan bir Rus asker okula zorla girdi. Bodrum katına sığınan 40 kişiyi sıraya soktu ve Olha’ya çocuğunu teslim etmesini söyledi. Rus asker birkaç saat sonra Olha’ya kendisini bodrum katından ikinci kattaki bir sınıfa kadar takip etmesini emretti ve kadına cinsel saldırıda bulundu.

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'Hayatta olduğum için şansılıyım'

Rus askerin yüzüne kitapla vurduğu ve defalarca tokat attığı Olha’nın İnsan Hakları İzleme Örgütü ile paylaştığı 19 ve 20 Mart tarihli fotoğraflarda, yüzünde ve boynunda kesik izleri ve morluklar görülüyordu.

Asker okulu terk ettiğinde ailesiyle Harkov’da bir bomba sığınağına ulaşmayı başaran Olha, tüm yaşadığı dehşetten sonra “Hayatta olduğum için şanslıyım” ifadelerini kullandı.

O askere soruşturma açıldı

Önce köpeğini, sonra eşini öldüren Rus askerleri tarafından oğlu yan odada ağlarken defalarca tecavüze uğrayan Natalya’nın yaşadıkları sonrası soruşturulma başlatılmıştı. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, soruşturma başlatıldığını açıklamış ve Rusya'ya söz konusu asker için tutuklama emri çıkarıldığını da eklemişti. Bu olay, işgal sırasında ilk resmi tecavüz soruşturması olarak kayıtlara geçti.

FOTOĞRAF 7 Ukrayna’nın Bucha kentinde ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda birçok evde sivillere ait cesetler bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında 45. güne girilirken Ukrayna’nın Bucha kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivillere yönelik katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Bucha’da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu. Ekipler sürdükleri çalışmalarında evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Sivillerin bazılarının uyudukları yatağında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor. Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor. Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor. Bucha’da kontrol için girilen evlerden sivillere ait cesetler çıkıyor Bucha ve çevresinde siviller arasındaki can kaybı henüz netlik kazanmazken, sürdürülen aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor. BiP'te paylaş

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DÜNYA Bucha'daki katliamın sorumlusu ortaya çıktı: Ukrayna her yerde onu arıyor