Rusya’da sahte alkolden can kaybı artıyor: Ölenlerin sayısı 32’ye yükseldi

Rusya Sağlık Bakanlığının son yaptığı resmi açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe akşamından bu yana zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 32 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 64’e ulaştığı ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, sahte alkol üreten tesisin sahibi ve 8 çalışanının gözaltına alındığını, dördünün tutuklandığını açıkladı.

Hastanelerde tedavi altında tutulan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Orenburg bölge idaresi yaşanan zehirlenme hadiseleriyle ilgili kriz masası oluşturdu.

Bölgenin kolluk kuvvetleri tarafından alkollerin satıldığı noktalara baskınlar yapmaya devam ettiği ve ele geçirilen sahte içkilerden de numuneler alındığı öğrenildi. Bölge idaresi ayrıca yasal olmayan içkilerin tüketilmemesi konusunda halka çağrılar yapmaya devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü açıklandı.

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