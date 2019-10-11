Dünya Rusyadan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması Türkiyenin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok
ASYA

Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması: Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok

Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması: Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı, 3. gününde.
Barış Pınarı Harekatı, 3. gününde.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok" değerlendirmesinde bulunuldu.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Suriye sınır hattındaki operasyonun çok ciddi endişeye sebep verdiği savunuldu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığı önlemenin önemli olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstererek adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
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Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.
Açıklamada, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok" ifadesi kullanıldı.

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG arasında diyalog kurulması ile barış ve istikrarın sağlanabileceği iddiasında bulunulan açıklamada, Moskova'nın bölge ülkeleri arasında ilişkileri normalleştirme ve diyaloğu teşvik etmeye hazır olduğu kaydedildi.

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