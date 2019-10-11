'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yayınlara 11 gözaltı: Şüphelilerin sorguları sürüyor 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yayınlara 11 gözaltı: Şüphelilerin sorguları sürüyor İzmir'de, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 08:25 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 08:30 AA