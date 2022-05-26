Dünya Rusyadan YouTubea tehdit Batılı gazetecileri sınır dışı ederiz
AVRUPA

Rusya'dan YouTube'a tehdit: Batılı gazetecileri sınır dışı ederiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "YouTube bir daha basın toplantımızı engellerse bir gazeteci veya bir ABD'li basın kuruluşu evine döner." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan YouTubea tehdit: Batılı gazetecileri sınır dışı ederiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlık adına verdiği basın toplantılarının YouTube tarafından yeniden engellenmesi durumunda yanıt vereceklerini söyledi.

  • İnternetin geleceği ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Zaharova, "Birkaç basın toplantım engellendi. Biz de şunu dedik: 'Bir kez daha olursa, bir gazeteci veya bir ABD'li basın kuruluşu evine döner.' Bu kadar. Basın toplantısı bir kez daha engellenirse, bir kişinin veya basın kuruluşunun ismini belirteceğiz, o da evine dönecek" dedi.

Rus medyası: 'Tüm insanlık için kötü olacak'
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Rusya'nın devlet destekli medyası, 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna karşıtı söylemleriyle ünlendi ancak en son patlama, ABD'de eğitim gören ve Rus izleyicilere, çocuklarının asla Batılı bir eğitim almayacağı gerçeğine sevinmeleri gerektiğini söyleyen RT ve Sputnik'in genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan'dan geldi.
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Margarita Simonyan, Rusya Ukrayna'ya karşı askeri bir zafer kazanamazsa 'tüm insanlık için işler kötü bitecek.' dedi.
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Simonyan, \"Hepsi bizim kaybedeceğimize ve batının kazanacağına inanıyor. Bunun imkansız olduğunu anlamıyorlar. Bu kesinlikle imkansız, asla olmayacak.\" diyerek sözlerine devam etti.
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Simonyan sözlerinde ayrıca Rusya'nın çatışmada kendi yolunu bulamaması halinde nükleer bir değişime gideceğini ve bütün insanlığın yok olabileceğini iddia etti.
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Daha önceden de ülkenin Uzay Ajansı başkanı, Rusya'nın yakında tüm düşmanları bir nükleer kratere indirgeyebilecek 50 yeni nükleer füzeye sahip olacağını söylemişti.
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Sadık bir Putin müttefiki olan Dmitry Rogozin, 14 kat yüksekliğinde ve 208 ton ağırlığında düzinelerce yeni Sarmat-2 füzesinin sonbaharda Rusya'nın düşmanlarını tehdit etmek için kullanılacağını da sözlerine eklemişti.
Rus medyası: 'Tüm insanlık için kötü olacak'
Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan izleyicilere Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri bir zafer kazanamazsa 'tüm insanlık için işlerin sonu kötü olacak' dedi ve ülkenin savaşı kaybetmesi durumunda nükleer bir saldırıya geçileceğini ima etti.

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