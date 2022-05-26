Dünya Ukrayna Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti
AVRUPA

Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 600 askerini kaybettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 600 askerini kaybetti
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 11 insansız hava aracı, 10 tank ve 22 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 29 bin 600 askerini kaybettiği, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, bin 315 tank, 3 bin 235 zırhlı araç, 617 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

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Ayrıca, Rus güçlerine ait 2 bin 225 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 502 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 114 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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