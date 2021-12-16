Dünya Rusyayı tehdit etti Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur
AVRUPA

Rusya’yı tehdit etti: Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur

Rusya’yı Ukrayna konusunda uyaran AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ''Eğer Ukrayna’ya karşı askeri bir saldırı olursa buna çok güçlü bir cevap olacak, bu saldırıyı yapan çok ağır bir bedel ödeyecektir’’ ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusya’yı tehdit etti: Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur
Foto/arşiv

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de bulunan AB Konseyi binasında gerçekleşen zirveye doğu ortakları Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna katıldı.

Belarus, Doğu Ortaklığına katılımını askıya aldığı için toplantılarda yer almadı. Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konular hakkında bilgiler verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel; ‘’Bu zirve hukuk devleti, idare, temel haklar ve demokratik değerler üzerine kurulu olarak toplandı. Bu zirve reform süreçlerini desteklemek için özellikle de dijital ajanda ve dijitalleşme konularında halkların beklentilerini cevaplamak adına niyet beyanı olmuştur, bunun yanında yatırım paketi ile gençlerin, KOBİ’lerin desteklenmesini ve ayrıca güvenlik konusunu ele aldık’’ dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’
AB Konseyi Başkanı Charles Michel’

Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı iddialarına ilişkin gelişmelerin de ele alındığını bildiren Michel;’’ Ayrıca Ukrayna’nı toprak bütünlüğüne sahip çıkma fırsatını bulduk. Rusya’nın tehditlerine karşı NATO, G7, ABD, İngiltere AB ve Doğu Ortaklığı ülkeleri olarak birlikte bir duruş sergiliyoruz. Eğer Ukrayna’ya karşı askeri bir saldırı olursa buna çok güçlü bir cevap olacak, bu saldırıyı yapan çok ağır bir bedel ödeyecektir’’ ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Belarus konusunun geniş bir şekilde ele alındığını belirtti.

Leyen; ‘’Bugün bu toplantıda Belarus’u boş bir koltuk temsil etti. Çünkü Belarus’un başında halkı baskılayan, sığınmacıları kullanan ve AB’nin değerlerine ve sınırlarına saldıran bir yönetim var. AB üyeleri ve Doğu ortaklığı üyeleriyle uyum içinde bu ülkeyi kınıyoruz. Umarız en kısa zamanda bu boş koltukta Belarus halkının demokratik olarak seçtiği bir temsilci oturur’’ şeklinde konuştu.
Zirvede ayrıca işbirliği konularının ele alındığını bildiren Leyen; ‘’ özellikle pandemi ile mücadele konusu görüşüldü. AB olarak söz konusu ülkelere 13 milyon doz aşı ayırdık. Ayrıca bu ülkelere destek amacıyla Polonya Yatırım bankası ile 35 milyon euroluk bir destek anlaşması da yapıldı. Bu sayede bölge ülkelerinin halklarına pandemiye karşı destek ulaştıracağız’’ dedi.

Rusya ile gerginliğe de değinen von der Leyen; ‘’ AB Komisyonu olarak olqası saldırılar halinde mevcut yaptırımların genişletilmesi konusunda Konsey tarafından yetkilendirildik. Biz de bu konuda çalışma yapıyoruz. Olası bir durumda ne gibi yaptırımlar olacağı üzerinde şimdiden çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

AB, Doğu Ortaklığı ülkelerine kullandırılmak ve bölgeye istihdam, büyüme ve refah getirmek için 17 milyar Avro’ya kadar kamu ve özel yatırımları harekete geçirme potansiyeline sahip, hibe, harmanlama ve garantilerden oluşan 2.3 milyar Avro’luk bir Ekonomik ve Yatırım planı uygulayacak.

NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşması var
DÜNYA
NATO: Rusya'nın Ukrayna sınırında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşması var

Rusya'nın füze denemesi ABD'yi endişelendirdi: Uzayı tehlikeye atıyor
DÜNYA
Rusya'nın füze denemesi ABD'yi endişelendirdi: Uzayı tehlikeye atıyor

Rusya'dan gözdağı: 32 NATO uydusunu vururuz
DÜNYA
Rusya'dan gözdağı: 32 NATO uydusunu vururuz
Uykudaykenhayatlarının şokunu yaşadılar

Uykudayken
hayatlarının şokunu yaşadılar

​Şiddetli yağış sonrası iki evin üzerine devrildi.
Milyonların gözü bu toplantıda

Milyonların gözü bu toplantıda

Vergi ve prim desteği geliyor: Asgaride beklenti net 4 bin TL üstü.
Döviz için limit getirilsin

​Yüksek alım satımlar döviz bürosundan değil bankadan yapılsın.

​Özel bankalar kamu bankalarına göre dövize 3,5 puan fazla faiz veriyor.
Beklenen kar<br>yurda giriş yaptı

Beklenen kar
yurda giriş yaptı

​Çok sayıda il kısa sürede beyaza büründü.

Saldırı olursa<br>bedeli ağır olur

Saldırı olursa
bedeli ağır olur

​Rusya'yı Ukrayna konusunda uyarıp tehdit etti.
Şanlıurfa'da kan donduran olay

Şanlıurfa'da kan donduran olay

​Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı.
Kar sevinci<br>facia ile sonlanıyordu

Kar sevinci
facia ile sonlanıyordu

Uçurumda donmak üzereyken bulundu.

​Fırsatçılar 'araç yok' diye otomobil satmıyor ama gerçek hiç de öyle değil...
Hatay'da pes<br>dedirten görüntü

Hatay'da pes
dedirten görüntü

​Düğün konvoyu 'oynamak' için yolu trafiğe kapattı, cezayı yedi.

​Karabük merkezli soruşturmada 51 kişi gözaltına alındı.
Hazine Bakan yardımcıları değişti

Hazine Bakan yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.

Sayıştay, CHP'li belediyelerin usulsüzlüklerini gözler önüne serdi.

​Meslek lisesinde geliştirildi, Sağlık Bakanlığı'ndan onay bekliyor.
Prof. Dr. Sadettin Ökten'den sosyal medya uyarısı: Hesaplarınızı kapatın gökyüzüyle irtibat kurun
Hayat

Prof. Dr. Sadettin Ökten'den sosyal medya uyarısı: Hesaplarınızı kapatın gökyüzüyle irtibat kurun

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Nev Sohbet" adlı söyleşi programına katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada sosyal medyanın insanı dedikoduya, heva ve hevese teşvik ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Ökten, "Bütün sosyal medya ağlarını kapatın. İlmi öğrenin. Allah'ın verdiği mesajlara bakın, gökyüzüyle irtibat kurun. Sizi çevreledi post modernite ve bu küreselleşme, öyle bir hava yaratıyor ki zehirli bir hava bu. Aynı zamanda çok da cazip görünüyor. Kapatın sosyal medyayı. Biraz zorlanırsınız başta, sonra o yavaş yavaş kaybolsun, geçsin inşallah." ifadelerini kullandı.
Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Babalarına ihanet ettiler ne halleri varsa görsünler
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a: Babalarına ihanet ettiler ne halleri varsa görsünler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TVNET canlı yayınında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı sert sözlerle eleştirdi. Erbakan'ın "Karamollaoğlu kongreden önce beni genel kurula yazacağına dair söz verdi ancak sözünü tutmadı" şeklindeki söylemini değerlendiren Karamollaoğlu, "Tamamen uydurma bir senaryonun üzerinden gidiyor." dedi. Erbakan'ın kendisini yalancılıkla itham ettiğini ve yanlış bir yola girdiğini savunan Karamollaoğlu "Ben Yeniden Refah Partisi üzerinden konuşmak istemiyorum. Çünkü bu arkadaşlar babalarına ihanet ettiler. Ne halleri varsa görsünler." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı
Gündem

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.