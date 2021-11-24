Rusya'dan gözdağı: 32 NATO uydusunu vururuz

Geçtiğimiz günlerde uydusavar füze sistemi “Star Warrior (Yıldız Savaşçısı)” ile kendi uydularından birini havaya uçuran ve büyük tepki toplayan Rusya, yeni teknolojisi ile Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) gözdağı verdi.

Rus devlet televizyonu Channel One TV’nin Putin’e olan yakınlığıyla bilinen sunucusu Dmitry Kiselyov, geçtiğimiz hafta Rusya’nın kendi uydusunu vurduğu “Star Warrior” anti uydu füze sisteminin tüm dünya için bir uyarı olduğuna işaret etti.

Ukrayna krizinde NATO’nun ülkesine karşı saf alması ihtimalini değerlendiren Kiselyov, “İlişkilerin kötüleşmesi durumunda Rusya, NATO’nun askeri operasyonları için çok önemli olan 32 GPS uydusunu yok edebilir. Uyduların vurulması durumunda NATO’nun kara kuvvetleri bir yana, birliğin uçakları ve gemileri dahi kör olurdu” tehdidini savurdu.

REKLAM