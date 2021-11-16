Dünya Rusyanın füze denemesi ABDyi endişelendirdi Uzayı tehlikeye atıyor
AMERİKA

Rusya'nın füze denemesi ABD'yi endişelendirdi: Uzayı tehlikeye atıyor

Rusya’nın kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini ve bunun dış uzayı tehlikeye attığını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Rusya’nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyanın füze denemesi ABDyi endişelendirdi: Uzayı tehlikeye atıyor
Foto/arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı basın açıklamasında, bugün erken saatlerde Rusya’nın, uzayda enkaz oluşturan ve dış uzayı tehlikeye atan bir test gerçekleştirdiğini kaydetti.

Rusya’nın, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini belirten Price, "Rusya, dikkatsizce gerçekleştirdiği yıkıcı bir uydu testinde, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzeyi test etti. Test şu ana kadar bin 500’den fazla izlenebilir yörünge enkazı ve daha küçük yüz binlerce parça yörünge enkazı üretti ve bunlar artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından gerçekleştirilen testi "sorumsuzca" ve "tehlikeli" olarak nitelendiren Sözcü Price, enkaz alanının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Price, "Bu test, ISS’deki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşu faaliyetleri için riski önemli ölçüde artıracaktır. Rusya’nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve Rusya’nın uzayın silahlandırılmasına karşı çıkma iddialarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

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İstasyonun 23 yıllık yörünge ömrü boyunca, enkazdan kaçınma eylemi gerektiren yaklaşık 30 yakın kaza riski oluştu. Bu müdahalelerden üçü 2020'de meydana geldi.<br><br>
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2021'in mayıs ayında ufak bir uzay çöpü parçası, ISS'nin Kanada yapımı robot kolunda 5 milimetrelik bir delik açtı.<br><br>
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1957'de uzay çağının başlangıcından bu yana fırlatılan roket sayısı yaklaşık 6 bin 20.<br><br>
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Bu roketlerin Dünya yörüngesine yerleştirdiği uydu sayısı 10 binin üzerinde. Bunların 6 bin 250'si hala uzayda ve 3 bin 600'ü aktif olarak çalışıyor.<br><br>
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Dünya yörüngesindeki tüm uzay nesnelerinin toplam kütlesi ise 9 bin 200 tondan fazla.<br><br>
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Uzayda acil durum: Az kalsın çarpışacaklardı
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Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.
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