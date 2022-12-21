Dünya Salgın ilaç stoklarını tüketti ABDde tedarik sorunu yaşanıyor
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Salgın ilaç stoklarını tüketti: ABD'de tedarik sorunu yaşanıyor

Dünyada yaşanan salgından dolayı ilaç tedarik sıkıntısı gittikçe artıyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle eczanelerdeki pek çok ilaç tükenirken, çocuklarına ilaç almaya gidenler boş raflarla karşılaştı. ABD'nin zincir eczanelerinden olan CVS tarafından yapılan açıklamada ise, alınabilecek ilaç sayısının sınırlandığı ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın ilaç stoklarını tüketti: ABDde tedarik sorunu yaşanıyor
ABD'de ilaç tedarik sıkıntısı yaşıyor

ABD'de etkili birden fazla grip salgını nedeniyle başta çocukların kullanımına uygun olmak üzere pek çok ilaç tükendi. Ülke genelinde Kovid-19, grip ve RSV enfeksiyonları hızla yayılırken, özellikle çocukların kullandığı ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçlar New York'ta Walgreens, CVS gibi zincir eczanelerin birçok şubesinde kalmadı. Çocuklarına ilaç almaya gidenler, boş raflarda yer alan "Tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı ürünler mevcut değil." ibaresiyle karşılaştı.

ARTAN TALEP VE ÇEŞİTLİ TEDARİK ZORLUKLARI

CVS tarafından yapılan yazılı açıklamada, alınabilecek ağrı kesici ilaç sayısının 2 ile sınırlandırıldığı belirtildi. Walgreens de "Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünler ülke genelinde kısıtlama görüyor." açıklamasında bulundu. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, antibiyotik amoksisilin, augmentin ile ülkedeki en yaygın grip ilacı olan Tamiflu ve akciğerlerdeki hava yollarını açmak için kullanılan albuterol ilaçlarının temininde sıkıntı yaşandığını doğruladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), grip salgınının en çok Virginia, Alabama, Güney Carolina, Tennessee eyaletlerinde görüldüğünü, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de ilaç kıtlığına geçici çözüm olarak eczacılara, yetişkin haplarından çocuklar için sıvı amoksisilinin nasıl elde edileceğine dair bir kılavuz yayımladı. CDC'ye göre, eyaletlerin yarısından fazlasında solunum virüsü aktivitesi çok yüksek seviyeye ulaştı ve geçen hafta ülkedeki RSV virüsü için yapılan 5 testten yaklaşık 1'i pozitif çıktı.

ANTİBİYOTİK ÜRETİCİLERİ TAHMİN EDEMEDİ

Axios haber sitesi, "Sorun, antibiyotik üreticilerinin solunum yolu hastalıklarının erken artışını tahmin edememesiyle başladı ve tırmandı." dedi.

ABD'deki bu durum sonrası uzmanlar, aileleri, ilaçların yetişkin versiyonlarını yarıya indirmeye çalışmamaları konusunda uyardı.

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