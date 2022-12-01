Dünya Almanyada ilaç sıkıntısı sürüyor
AVRUPA

Almanya'da ilaç sıkıntısı sürüyor

Alman Fedaral İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü’nün yayımladığı listeye göre, ülkede 299 ilaca ulaşmakta sıkıntılar yaşanıyor. Enstitü, bu darboğazın nedenini, Çin, Hindistan gibi ülkelerden gelen teslimatların yetersizliğine bağlıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada ilaç sıkıntısı sürüyor
Arşiv

Almanya, ilaç arzı kriziyle karşı karşıya.

Alman Fedaral İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü’nün yayımladığı listeye göre ülkede 299 ilaca erişimde problem yaşanıyor.

Buna gerekçe olarak da Doğu Asya ülkelerinden yapılan teslimatların yetersizliği gösteriliyor.

Pek çok ilaç şirketi yüksek maliyetler nedeniyle ilaç üretimlerini Çin, Hindistan gibi ülkelerine yaptırıyor.

Bu ülkelerden gelen ilaçların yetersiz kalması ve tedarik sürenin uzaması, ilaçlara erişimi güçleştiriyor.

Almanya'da enflasyon rekor kırdı

Eczacılar, özellikle çocuk ilaçları, kalp damar ilaçları, insülin ve antibiyotiklerde sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Hastalar tedarik edemedikleri ilaçlar için uzun süre bekleyebiliyor ve bu bekleme süreleri yer yer 2 haftayı bulabiliyor.

Bu durum özellikle çocuk hastaların tedavi sürelerinin uzamasına neden oluyor.

Şirketler üretimden çekiliyor

Avrupa’da ateş düşürücü üretimi yapan iki ana şirketten biri de, yüksek maliyetler nedeniyle üretimden çekildiğini açıkladı.

Alman Eczacılar Birliği, yaşanan ilaç sıkıntısına çözüm olarak Avrupa’da ilaç üretimini artırıcı önlemler alınmasını, önemli ve erişiminde sorun yaşanan ilaçların da ihracının yasaklanmasını öneriyor.

Enerji krizi Almanya’nın içme suyunu da tehdit ediyor
DÜNYA
Enerji krizi Almanya’nın içme suyunu da tehdit ediyor
Yeni indirim başladı

Yeni indirim başladı

Tarım Kredi Marketler kataloğu yayımladı.
Ot toplayan köylüler buldu

Ot toplayan köylüler buldu

Çalıların arasından çıktı: Esrarengiz olay yıllar sonra çözüldü.
Aslı Baykaldan Kılıçdaroğluna ABDli danışman tepkisi: Kazayla seçimi kazanırsa kapitülasyonları da ilan eder

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
'Yılların ihmalini giderdik'

'Yılların ihmalini giderdik'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimde çok önemli ivme yakaladık.

Uymayanlara bin 152 lira para cezası kesilecek.

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.

​Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun babası konuştu.

​Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları görüldü.

Kuvvetli yağacak: Sel baskınları yaşanabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.