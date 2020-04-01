Salgının çıktığı Vuhan’da günler sonra illk vaka

Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, yerel sağlık yetkilileri, Hubei bölgesinde bir yeni koronavirüs vakası olduğunu duyurdu. Hastanın günlerdir yeni vaka bildirmeyen Vuhan’ın ilk dışarıdan gelen vakası olduğu belirtildi.
Ölü sayısının 40 bin olduğu iddiası var
Bölge sağlık komisyonuna göre, bölgede gün itibariyle iç kaynaklı koronavirüs vakası ise bildirilmedi. Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasını engelleyemeyen şimdi ise salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu iddia ediliyor. İddialara göre günde 500 ve 3 bin arasında cenaze, ölü yakınlarına gönderiliyor.