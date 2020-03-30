Dünya Hayatın normale döndüğü haberlerini yayan Çinde gerçek rakam tüyler ürpertici
ASYA

Hayatın normale döndüğü haberlerini yayan Çin'de gerçek rakam tüyler ürpertici

Koronavirüsün tüm dünyaya yayılmasını engelleyemeyen şimdi ise salgının bittiği ve hayatın normale döndüğü algısı oluşturmaya çalışan Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin olduğu iddia ediliyor. İddialara göre günde 500 ve 3 bin arasında cenaze, ölü yakınlarına gönderiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Resmi verilere göre salgının çıkış noktası olan Çin'de 3 bin kişinin hayatını kaybetti.
Resmi verilere göre salgının çıkış noktası olan Çin'de 3 bin kişinin hayatını kaybetti.

Çinliler, yetkililer tarafından gerçek rakamların saklandığını düşünüyor. Dailymail gazetesinde yayınlanan rapor, Çin'in pandemi kabul edilen koronavirüs konusunda yanlış bilgiler yaydığını ve gerçek ölü sayısını gizlediğini öne sürüyor.

Vuhan'daki bir cenaze evinin, ölülerin küllerinin saklandığı özel vazolardan 5 bin adet sipariş vermiş olduğu bilgisinin sızdırılması, endişeleri daha da artırdı. İddialara göre Çin'de her gün 500 ve 3 bin 500 arasında aile cenaze teslim alıyor.

Vuhan'daki krematoryum verilerine göre koronavirüsü salgınında şehirde ölen kişi sayısı 40 binin üzerinde.

Çin bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin gömülmesini yasaklayarak, yakılacağını duyurmuştu. Vuhan koronavirüs krematoryumları (cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yer) 7 gün 24 saat çalışıyor.

İddialara göre her gün 500 aileye ölen kişilerin külleri gönderiliyor.

Çinli bazı sosyal medya kullancıları ise Vuhan'daki yedi cenaze evinin her gün toplamda 3 bin 500 cenaze teslim ettiğini iddia ediyor.

Çin bir süre önce de New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan gazetecilerin çalışma izinlerini iptal etmişti. Gazetecilerin Vuhan'daki korkunç rakamları dünyaya yayma endişesinin, atılan bu adımda payı olduğu düşünülüyor.

Çin'den açıklanan resmi verilere göre vaka sayısı 81 bin ölü sayısı ise toplamda 3 bin 304.

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