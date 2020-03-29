Çin Ulusal Sağlık Komisyonu: Koronavirüs salgınını büyük ölçüde durdurduk

Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı

Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi. Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi: 'Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız.'