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Savaşın yıkımı Polonya'ya da ulaştı: Kızımın geleceğini düşünüyorum

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayanlar, 15 Kasım'da ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze konusunda endişelerini dile getirdi. Yaşadığı dramı paylaşan Martyna Rusak, "Anneyim. Kızımı ve geleceğin nasıl olacağını düşünüyorum." sözleriyle duygularını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Savaşın yıkımı Polonyaya da ulaştı: Kızımın geleceğini düşünüyorum
Polonya.

Varşova'da toplumda füzenin düşmesine ilişkin temkinli bir sükunet olsa da hissedilir gerginlikler de gözleniyor.

Martyna Rusak, "Anneyim. Kızımı ve geleceğin nasıl olacağını düşünüyorum." diyerek gerilimden korktuğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sürecin nasıl gelişeceğini bilmediklerini belirten Rusak, "Bence savaş değil barış içinde yaşamalıyız. Ukrayna, bize çok yakın ve evet beni korkutuyor, sadece korkutuyor, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Nikodem Miezinski, biraz endişeli olduğunu ancak kesin olmayan gelecek için endişelenmekten de hoşlanmadığını söyleyerek, "Hükümetin tepkisinin uygun olduğunu düşünüyorum çünkü olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için birkaç saat beklediler." dedi.

Olay nedeniyle herkes gibi şok olduğunu söyleyen Marcin Scigala, "Tarihsel açıdan çok fazla ders alabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu. Scigala, olayın belki bir provokasyon olduğunu ya da olayla birlikte Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceğini ve Polonya ile Avrupa'nın tepkisinin ne olacağının test edildiğini belirtti.

"Ciddi olsaydı muhtemelen bir şehre saldırırdı"

2017'den beri Varşova'da yaşayan SveItlana ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öngörülemez olduğunu belirterek, "Ruslar dün, Ukrayna'nın her yerini bombaladı, bu yüzden bu benim için sürpriz olmadı." dedi.

Varşova'da ikamet eden 25 yaşındaki Rafal, Putin'in bir çiftliğe saldırmak için deli olması gerektiğini söyleyerek, "Ciddi olsaydı muhtemelen bir şehre saldırırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'da ne oldu?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Birçok NATO ülkesi, gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya, söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur." ifadesi kullanılmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini, olayın kasıtlı bir saldırı olmadığını söylemişti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "Rusya saldırılarına karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bu füzelerden biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." ifadelerini kullanmıştı.

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