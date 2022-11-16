Almanya'dan tansiyonu yükseltecek Polonya açıklaması: Savaş uçakları göndermeye hazırız

Polonya topraklarına düşen füzeden sonra bu ülkede alarm durumu yükseltildi.

Ukrayna Rusya'yı suçlarken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.

Almanya ve NATO ortakları, daha önce olduğu gibi, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge getirmeyi planlamıyor.

DÜNYA Rusya: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait

"Polonya isterse yarın uçak gönderebiliriz"

Diğer taraftan Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Tils, Polonya hava sahasında devriye gezmesi için savaş uçakları göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Tils, "Polonya isterse, bu yarın kadar erken olabilir." dedi.

Alman Savunma Bakanı, Polonya tarafıyla görüşecek

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Sözcü Tils'e göre, böyle bir durum söz konusu olursa Eurofighter jetleri, Alman üslerinden devriye için havalanabilecek.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in, konuyu bugün Polonya tarafıyla müzakere edeceği belirtildi.