Dünya Polonyada bir köye füze isabet etti İki kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti

Nereden atıldığı henüz belirlenemeyen bir füze, Polonya'da bir köye isabet etti. Patlama esnasında en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı. Öte yandan üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Polonyada bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti
Polonya'da bir köye füze düştü.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Lublin eyaletine bağlı Przewodów köyüne füze düşdü. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

Kriz durumu nedeniyle Başbakan Morawiecki, Cumhurbaşkanı Duda ile istişare ederek Ulusal Güvenlik Bürosunu toplantıya çağırdı.

Rus füzesi olduğu iddia edildi

NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia edildi.

  • AP haber ajansına göre, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söyledi.

Rusya iddiaları reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiasının 'bilinçli bir provokasyon' olduğunu öne sürdü.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." denildi.

NATO'dan açıklama

NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

Polonya'da alarm durumuna geçildi

  • Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi." dedi.

Milli Güvenlik Kurulu toplanmadı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Milli Güvenlik Kurulunun yarın saat 12.00'de toplanmasına karar verdi

Rusya bugün Ukrayna'ya 85 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Pentagon: NATO'nun her karış toprağını koruyacağız
DÜNYA
Pentagon: NATO'nun her karış toprağını koruyacağız

Rusya enerji altyapılarını vuruyor: 85 füze saldırısı düzenledi
DÜNYA
Rusya enerji altyapılarını vuruyor: 85 füze saldırısı düzenledi

Kiev'e hava saldırısı: İki bina vuruldu
OYNAT 00:36
Kiev'e hava saldırısı: İki bina vuruldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, saldırı düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı: Yerleşimin olduğu iki bina vuruldu.
Polonyada bir köye füze isabet etti

Polonya'da bir köye füze isabet etti

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.
Pentagondan Polonya açıklaması

Pentagon'dan 'Polonya' açıklaması

'​NATO'nun her karış toprağını koruyacağız.'
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.
'Bu gençler oynamalı'

'Bu gençler oynamalı'

Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında konuştu.

Eskişehir haritası üzerinden 'sayaçlı bomba' provokasyonu yaptı.

​Kuraklık alarmı: Suyu yok denecek kadar azaldı.

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekipler harekete geçti: Koruma altına alındılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.