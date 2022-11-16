Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Lublin eyaletine bağlı Przewodów köyüne füze düşdü. Yaşanan patlamada iki kişi hayatını kaybetti.
Kriz durumu nedeniyle Başbakan Morawiecki, Cumhurbaşkanı Duda ile istişare ederek Ulusal Güvenlik Bürosunu toplantıya çağırdı.
Rus füzesi olduğu iddia edildi
NATO ülkesi olan Polonya'ya düşen füzenin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında fırlatılan füzelerden biri olduğunu iddia edildi.
- AP haber ajansına göre, üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu söyledi.
Rusya iddiaları reddetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füzelerinin Polonya'ya düştüğü iddiasının 'bilinçli bir provokasyon' olduğunu öne sürdü.
- Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." denildi.
NATO'dan açıklama
NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.
Polonya'da alarm durumuna geçildi
- Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi." dedi.
Milli Güvenlik Kurulu toplanmadı
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Milli Güvenlik Kurulunun yarın saat 12.00'de toplanmasına karar verdi
Rusya bugün Ukrayna'ya 85 füze saldırısı düzenledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.