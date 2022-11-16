Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti Nereden atıldığı henüz belirlenemeyen bir füze, Polonya'da bir köye isabet etti. Patlama esnasında en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil toplantıya çağırdı. Öte yandan üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisi füzelerin Rus menşeili olduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Ukrayna-Polonya sınırındaki hedeflere saldırı olmadı. Füze parçalarının Rus füzeleriyle alakası yok." açıklamasında bulundu.

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