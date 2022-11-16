Rusya: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait

NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füzede iki kişi hayatını kaybetti.

"Füze Ukrayna S-300'üne ait"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Füze, Ukrayna'nın S-300'üne ait. Bizim yüksek hassasiyetli füzelerimiz sadece Ukrayna'yı hedef aldı." denildi.

DÜNYA Polonya'da bir köye füze isabet etti: İki kişi hayatını kaybetti

ABD'den de açıklama yapılmıştı

Sabah saatlerinde de ABD'li yetkililer, füzenin Ukrayna füzesi olabileceğini ifade etti. Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, dün akşam saatlerinde Polonya'ya düşen füzeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Yetkililer, ilk bulguların Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini söyledi.

ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerin Polonya'ya düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü açıklamış, ABD Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.

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