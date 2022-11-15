Dünya Savunmadan teknolojiye beş anlaşma İşbirliği Konseyi tarihi bir adım
ASYA

Savunmadan teknolojiye beş anlaşma: İşbirliği Konseyi tarihi bir adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak için gittiği Bali Adası’nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii, teknoloji, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında iş birliğini içeren 5 anlaşma imzalandı. Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunmadan teknolojiye beş anlaşma: İşbirliği Konseyi tarihi bir adım
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak için gittiği Bali Adası’nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17’nci G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Endonezya’nın Bali adasına gitti. Özel uçak “TRK” ile Bali’ye inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan’ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı’nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

WİDODO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Zirvenin düzenleneceği Apurva Kempinski’de gerçekleşen görüşme öncesinde iki lider, kısa basın açıklaması yaptı. Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Widodo’ya şükranlarını ifade etti. Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya’yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya’nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye’den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesinden önce kısa bir basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesinden önce kısa bir basın açıklaması yaptı.

DESTEK BEKLİYORUZ

Endonezya’ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, “Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor” diye konuştu. Görüşme basına kapalı bir şekilde devam etti.

5 anlaşma imzalandı

  • G20 Zirvesi öncesi Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii, teknoloji, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında iş birliğini içeren 5 anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmaya, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto’nun, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin taziye dileklerine teşekkür ederek başladı. Bali’de tarihi bir ana şahitlik edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin cumhurbaş-kanlarının Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’ni kuracaklarını ifade etti.

ÖNEMLİ ANLAŞMALAR

Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğinde son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Bugün savunma, araştırma, ormancılık, çevre ve kalkınma alanlarında imzaladığımız anlaşmalar, ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak. Özel sektörlerimiz de bugün elektrikli otobüsler ve Sumatra otoyolu gibi projelere ilişkin önemli anlaşmalar imzalayacak.”

MÜSLÜMANLAR İÇİN KRİTİK

  • Endonezya’nın küresel zorluklara rağmen G20 Zirvesi’nde başarılı bir başkanlık yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Ayrıca, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Endonezya’nın onun liderliğindeki ilerlemesini de takdir ediyoruz. İslam dünyasının iki büyük gücü olarak, işbirliğimiz tüm dünyadaki Müslümanlar için kritik önemde” diye konuştu. Konuşmaların ardından Türkiye ve Endonezya arasında 5 anlaşma imzalandı.

Savunmadan çevreye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Subianto, “Türkiye ile Endonezya Arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması”nı imzaladı. “Türkiye ile Endonezya Arasında Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) Başkanı Tri Handoko imza attı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”na, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imza koydu. “Türkiye ile Endonezya Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması”nı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Endonezya Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar imzaladı.

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