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Putin G20 zirvesine katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta Endonezya'daki G20 zirvesine katılmayacak. Bunun yerine Moskova'yı temsil etmesi için Dışişleri Bakanı Lavrov gönderilecek.

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Haber Merkezi AFP
Putin G20 zirvesine katılmayacak​
Vladimir Putin

Endonezyalı bir yetkili yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'da devam eden savaşıyla ilgili olası siyasi çatışmalardan kaçındığı için Rus heyetine Sergey Lavrov'un başkanlık edeceğini söyledi.

G20 destek şefi Luhut Binsar Pandjaitan, “Endonezya hükümeti, Başkan Putin'in daha önce Başkan Joko Widodo'ya çok dostane bir telefon görüşmesinde açıkladığı Rus hükümetinin kararına saygı duyuyor” dedi.

Putin ve Biden savaşın başlangıcından bu yana ilk kez görüşeceklerdi

Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Şubat ayında komşusunu işgal etmesinden bu yana ilk kez aynı etkinliğe katılacaktı.

Biden, 15 Kasım'da başlayacak iki günlük zirveye katılması halinde "savaş suçlusu" olarak adlandırdığı Bay Putin ile görüşmeyi reddetmişti.

Endonezya'daki büyükelçilikten bir yetkili, Rusya cumhurbaşkanının yine de uzaktan katılabileceğini söyledi.

Büyükelçiliğin protokol şefi Yulia Tomskaya, "Başkan Putin'in programı üzerinde çalışılıyor; sanal olarak katılabilir" dedi.

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