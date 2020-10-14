Sebastian Kurz’dan Türkiye’ye yaptırım tehdidi

Türkiye karşıtı hakaret içerikli yorumlarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yine Türkiye’yi hedef aldı.

Oruç Reis ve Kapalı Maraş hamleleri sinirlendirdi

Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis’in, yaklaşık bir ay süren bakım ve onarım faaliyetleri sonrası çalışmalarına yeniden başlamasının ardından açıklama yapan Kurz, Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulundu.

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Müzakereler durdurulsun çağrısı yaptı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kurz, “Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve ‘Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır” ifadelerini kullandı. Kurz ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği üyelik müzakerelerinin de durdurulması çağrısında bulundu.