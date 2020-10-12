Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti. Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan Oruç Reis, Akdeniz'de 10 gün sürecek arama ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 10:41 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 10:51 AA