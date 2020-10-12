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Ekonomi Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanından ayrıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan hareket etti. Bugün itibariyle çalışmalarına başlayan Oruç Reis, Akdeniz'de 10 gün sürecek arama ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Haber Merkezi AA
Oruç Reis, limandan ayrıldı.
Oruç Reis, limandan ayrıldı.

Geminin Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 12 Ekim'den başlayıp 22 Ekim'de sona erecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilanın ardından Oruç Reis, sabah saatlerinde Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

  • Doğu Akdeniz'deki sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından bir süre önce Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı yapılmıştı.

Bakım işlemleri sonrasında Antalya açıklarında gemideki cihazların testleri gerçekleştirilmişti.

Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi
OYNAT 00:56
Antalya'da bakıma alınan Oruç Reis tel örgülerin ardından görüntülendi
Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, aylık ikmal ve bakımı için Antalya Limanı'na yanaştı. Tel örgülerin ardından görülen Oruç Reis, büyük ilgi görüyor.

Oruç Reis, tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri

Oruç Reis, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

  • Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Oruç Reis yeni göreve hazır
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Oruç Reis yeni göreve hazır

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