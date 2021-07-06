Dünya Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısında Davası başladı tutukluluk haline devam
AVRUPA

Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısında:  Davası başladı tutukluluk haline devam

Kara para aklama soruşturması nedeniyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıktı. Türkiye ve ABD’nin iade taleplerinin de ele alındığı duruşmada bu ülkelerden ek bilgi ve belgeler istenmesine karar verildi. Mahkeme Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısında: ​Davası başladı tutukluluk haline devam
Sezgin Baran Korkmaz

Avusturya Wels Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından karapara aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk halinin 5 Ağustos’a kadar uzatılmasına karar verdi. Mahkeme, SBK Holding’in sahibi Korkmaz’ın tahliye talebini, “kaçma, delilleri karartma ve suç işleme” ihtimalleri gerekçesiyle reddetti.

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GÜNDEM
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TÜRKİYE’YE İADESİNİ İSTİYOR

  • Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, dünkü duruşmaya ilişkin açıklama yaptı. Mahkemenin Korkmaz’a yönelik isnat edilen suçlamadan ziyade Türkiye ve ABD’nin iade taleplerini ele aldığını belirten Dülger, iade taleplerine ilişkin müvekkilinin görüşüne başvurulduğunu, Korkmaz’ın isteğinin Türkiye’ye iade edilmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu ifade etti.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 5 AĞUSTOS’TA

5 Ağustos’taki üçüncü duruşmada Korkmaz’ın iadesine ilişkin bir karar çıkmayacağını kaydeden Dülger, nihai kararı Adalet Bakanı’nın verdiğini söyledi. Uluslararası yargılama usulüne göre mahkeme her iki ülkeden gönderilen dosyaları inceleyip, Korkmaz’ın savunmasını dinleyecek ve buna göre tahliye ya da iki ülkeden birine iade kararı verecek.

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