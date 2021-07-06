Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısında: ​Davası başladı tutukluluk haline devam

Avusturya Wels Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından karapara aklama soruşturması kapsamında aranan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk halinin 5 Ağustos’a kadar uzatılmasına karar verdi. Mahkeme, SBK Holding’in sahibi Korkmaz’ın tahliye talebini, “kaçma, delilleri karartma ve suç işleme” ihtimalleri gerekçesiyle reddetti.

GÜNDEM Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı

TÜRKİYE’YE İADESİNİ İSTİYOR

Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger, dünkü duruşmaya ilişkin açıklama yaptı. Mahkemenin Korkmaz’a yönelik isnat edilen suçlamadan ziyade Türkiye ve ABD’nin iade taleplerini ele aldığını belirten Dülger, iade taleplerine ilişkin müvekkilinin görüşüne başvurulduğunu, Korkmaz’ın isteğinin Türkiye’ye iade edilmek ve ailesinin yanına dönmek olduğunu ifade etti.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA 5 AĞUSTOS’TA

5 Ağustos’taki üçüncü duruşmada Korkmaz’ın iadesine ilişkin bir karar çıkmayacağını kaydeden Dülger, nihai kararı Adalet Bakanı’nın verdiğini söyledi. Uluslararası yargılama usulüne göre mahkeme her iki ülkeden gönderilen dosyaları inceleyip, Korkmaz’ın savunmasını dinleyecek ve buna göre tahliye ya da iki ülkeden birine iade kararı verecek.