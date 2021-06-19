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POLİTİKA

Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı

Türkiye ve ABD tarafından kırmızı bültenle aranan SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz Avusturyada tutuklandı​ | Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Neden aranıyordu?
Sezgin Baran Korkmaz

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.

"Bilgimiz var takip ediyoruz"

Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorulara, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

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