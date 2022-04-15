Silah eğitmeninden skandal ayrım: Siyahilere ve beyazlara ayrı slaytlar hazırladı
Amerikalı silah güvenliği eğitmeni Nephi Oliva Las Vegas'ta silah eğitimi vermek için 'Siyahiler için Ateşli Silah Güvenliği' ve 'Beyaz İnsanlar için Ateşli Silah Güvenliği' başlıklı slaytlar hazırladı. Beyaz insanlara hitap eden slayt, "her zaman arka planda azınlık olmadığınızdan emin olun" yazan madde içerirken, siyahi insanlara hitap eden slaytta ise "yanınızda beyaz birinin olmadığından emin olun" yazan bir madde içeriyordu. Olaydan sonra sosyal medyaya yüklenen videolarda, geniş izleyici kitlesinin bazı üyelerinin ırkçı motivasyonlu şakalara güldüğü duyulurken, diğerlerinin ise memnuniyetsizliklerini dile getirdiği görüldü.
10 Nisan'da düzenlenen yıllık Vegas CCW etkinliğinde, Afgan Amerikalı Nephi Oliva, yana doğru eğik silah kullanan sarkık pantolon giyen siyah bir adamın karikatürünü ve beyaz bir adamı gösteren başka bir slaytı gösteren slaytlar gösterdi.
Slaytlar sırasıyla 'Siyahiler için Ateşli Silah Güvenliği' ve 'Beyaz İnsanlar için Ateşli Silah Güvenliği' olarak etiketlendi.
Oliva, siyah karikatürün yanında resmedilen madde işaretlerini seyircilere okudu: "Silahı her zaman sağ tarafı yukarıya doğru ateşleyin ve her zaman etrafınızda beyaz bir insan olduğundan emin olun, böylece hayatınızda ters giden her şey için suçlayacak birileriniz olsun." diye devam etti.
Beyaz adamın yanında, şunlar yazıyordu: "Ateş ederken parmağınızı daima burnunuzdan uzak tutun, her zaman emin olun, arkanızda azınlık yok."
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Olaydan sonra sosyal medyadaki birçok kişi slaytlara tepki gösterdi.
Bunun üzerine Oliva, Facebook'ta ırkçılığı kınadığı olaydan başka bir klip paylaştı. "Bence ırkçılık komik. Irkçı olmak için çok cahil olmalısın. Bana göre ırkçılık korkuyla ilgili. Senden korkuyorum, bu yüzden seni kontrol etmeye çalışmak istiyorum çünkü kendi haline bırakılırsan beni aşacağından korkuyorum ve Birisi ırkçı kişilerden bahsettiğinde, bence kendilerini oldukça komik bir şekilde ifşa ediyorlar." dedi.
Ancak birçok kişi Olivia'nın bu davranışını kınadı. Nevada avukatı ve eski boksçu olan Joey Gilbert "Bu organizasyona katılmaya davet edildim ancak katılmadım. İğrenç ve bariz ırkçılığı kınıyorum." dedi.
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Organizasyonun kurucusu Athar Haseebullah ise etkinlikte sergilenen ırkçılığın bir rezalet olduğunu söyledi ve katılan politikacıların eğitmeni neden daha dikkatli incelemediğini sorguladı.