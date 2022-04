Silah eğitmeninden skandal ayrım: Siyahilere ve beyazlara ayrı slaytlar hazırladı

10 Nisan'da düzenlenen yıllık Vegas CCW etkinliğinde, Afgan Amerikalı Nephi Oliva, yana doğru eğik silah kullanan sarkık pantolon giyen siyah bir adamın karikatürünü ve beyaz bir adamı gösteren başka bir slaytı gösteren slaytlar gösterdi.

FOTOĞRAF 17 Amerikan iç savaşının ardından 1865'te kölelik kaldırıldı ancak siyahilere uygulanan ayrımcılık kağıt üzerinde bile olsa 1960'lara kadar kaldırılamadı. Bu fotoğraftaki isim ise Elizabeth Eckford.1957 yılında okulların açıldığı ilk gün olan 4 Eylül günü kayıtlı olduğu Little Rock Central Lisesine gelen 15 yaşındaki Elizabeth Eckford, okulun kapısındaki ulusal muhafızlarca okula sokulmadı. Siyahiler uzun yıllar oy kullanamadı, beyazlarla aynı bölgelerde yaşayamadı, aynı okullara gidemedi. Toplu taşıma araçlarında, kamu okullarında beyazlarla siyahların yerleri ayrıldı. Siyahilerin sivil hakları için direnişin sembollerinden birisi de Alabama'da 1956'da otobüste oturduğu yeri bir beyaza vermeyi reddeden Rosa Parks oldu. Parks'ın tutuklanması büyük gösterilere neden olunca Anayasa Mahkemesi bu ayrımı ortadan kaldırdı. 1960'lı yıllara kadar tiyatro, otobüs, durak, bekleme alanları ve daha birçok yerde siyahiler ve beyazlar ayrıldı. Sadece beyazlar için olan taksiler. Beyazlar ırk eşitliğini protesto ediyor, siyahilerle aynı haklara sahip olmak istemiyorlardı. Irk eşitliğini protesto eden bir ABD vatandaşı \"Irkları birleştirmek komünizmdir\" yazılı pankart taşıyor. ABD'nin utanç tarihi: Siyahilere uygulanan ayrımcılığın ikonik fotoğrafları Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri Eyaleti'nde geçtiğimiz haftalarda polisin George Floyd'u öldürmesinin ardından ırkçılık tartışmaları yeniden gündeme geldi. Tarihi, Kızılderililere ve siyahilere ayrımcılıklarla dolu ABD'de, Başkan Donald Trump'ın "zımni destek verdiği" ırkçı gruplar görünürlüklerini ve eylemlerini artırıyor. Amerikan iç savaşının ardından 1865'te kölelik kaldırıldı ancak siyahilere uygulanan ayrımcılık kağıt üzerinde bile olsa 1960'lara kadar kaldırılamadı.



Slaytlar sırasıyla 'Siyahiler için Ateşli Silah Güvenliği' ve 'Beyaz İnsanlar için Ateşli Silah Güvenliği' olarak etiketlendi.

Oliva, siyah karikatürün yanında resmedilen madde işaretlerini seyircilere okudu: "Silahı her zaman sağ tarafı yukarıya doğru ateşleyin ve her zaman etrafınızda beyaz bir insan olduğundan emin olun, böylece hayatınızda ters giden her şey için suçlayacak birileriniz olsun." diye devam etti.

Beyaz adamın yanında, şunlar yazıyordu: "Ateş ederken parmağınızı daima burnunuzdan uzak tutun, her zaman emin olun, arkanızda azınlık yok."

Olaydan sonra sosyal medyadaki birçok kişi slaytlara tepki gösterdi.

Bunun üzerine Oliva, Facebook'ta ırkçılığı kınadığı olaydan başka bir klip paylaştı. "Bence ırkçılık komik. Irkçı olmak için çok cahil olmalısın. Bana göre ırkçılık korkuyla ilgili. Senden korkuyorum, bu yüzden seni kontrol etmeye çalışmak istiyorum çünkü kendi haline bırakılırsan beni aşacağından korkuyorum ve Birisi ırkçı kişilerden bahsettiğinde, bence kendilerini oldukça komik bir şekilde ifşa ediyorlar." dedi.

Ancak birçok kişi Olivia'nın bu davranışını kınadı. Nevada avukatı ve eski boksçu olan Joey Gilbert "Bu organizasyona katılmaya davet edildim ancak katılmadım. İğrenç ve bariz ırkçılığı kınıyorum." dedi.

Organizasyonun kurucusu Athar Haseebullah ise etkinlikte sergilenen ırkçılığın bir rezalet olduğunu söyledi ve katılan politikacıların eğitmeni neden daha dikkatli incelemediğini sorguladı.