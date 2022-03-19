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Londra'da siyahi kıza ayrımcılık: Polisler tarafından çıplak olarak arandı

Londra'nın Hackney ilçesinde 15 yaşındaki siyahi kız çocuğu uyuşturucu taşıdığından şüphelenildikten sonra muayeneden çıkarılarak okulun sağlık odasına götürüldü ve iki kadın polis tarafından tarafından çıplak olarak arandı, öğretmenler ise dışarıda kaldı. İncelemelerde kızın üzerinden uyuşturucu çıkmadı fakat birçok insan bu ayrımcı davranışı protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Londrada siyahi kıza ayrımcılık: Polisler tarafından çıplak olarak arandı
Londra'nın kuzeyindeki bir polis karakolunda 15 yaşındaki kız çocuğu için protestolar düzenlendi.

Hackney'de yaşanan olayda 15 yaşında Child Q olarak bilinen siyahi kız çocuğu uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle iki kadın tarafından çıplak olarak arandı. Bu durum protestolara neden oldu.

"Yalnız olmadığımı biliyorum"

Hukuk firması Bhatt Murphy, Child Q olarak da bilinen 15 yaşındaki çocuğun okuluna karşı hukuk davası açtığını söyledi. Avukatları aracılığıyla konuşan kız, bir açıklamada şunları söyledi: "Yaşadığım her şeyin ardından, hem kamuya açık olarak hem de hukuk ekibime iletilen mesajlar yoluyla bana destek sunan, dünyanın her yerinden, ortak geçmişlere sahip binlerce kişiye teşekkür etmek istiyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum."

Polislere tebligat gönderildi

Londra belediye başkanı Sadiq Khan, polislere bir mektup yazarak onları büyük bir suistimal vakasını değerlendirmeye çağırdı. Raporda, üç polis memuruna, "soyma aramasını yürütmedeki veya denetlemedeki rolleri nedeniyle" görevi kötüye kullanma nedeniyle soruşturma altında olduklarını bildiren tebligatlar gönderildiğini de sözlerine ekledi.

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