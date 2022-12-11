Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucicten Ulusal Güvenlik Konseyini toplama kararı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde dün akşam yaşanan şiddet olayları sonrası Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. Toplantının içeriğine dair detay verilmedi.

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Haber Merkezi İHA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucicten Ulusal Güvenlik Konseyini toplama kararı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovıc sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Kurti militerleştirilmiş polisini Kuzey'i yerle bir etmeye ve yerel Sırpları yok etmeye hazırlarken, bu gece Kosova'da geri dönülmez noktaya doğru yaklaşıyoruz. Son 18 aydaki tek taraflı eylemler buna yol açtı. Batı'nın kasıtlı körlüğü, suç ortaklığına eşittir” dedi.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ise, Kosova Özel Polis Birliği'nin (ROSU) Gazivode'ye girerek Sırbistan bayraklarını yırttığını açıklayarak, AB'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı bu konuda bilgilendirdiğini kaydetti.

ABD’den tepki

ABD'nin Priştine Büyükelçisi Jeffrey-M-Hovenier ise, şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların adaletin karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki yerel seçimler ertelendi

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yapılması planlanan erken genel seçim öncesi bölgede gerginlik her geçen gün artıyor. Kosovalı Sırplar, Kosova polisinin eski Sırp mensubu Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB’nin Kosova'daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) dün gece saldırıya uğramıştı.

  • Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'nın söz konusu belediyelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması üzerine yaşanan şiddet olaylarının ardından, erken yerel seçimlerin, Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.

Sırbistan'dan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 100'den fazla ülke tarafından tanınsa da Sırbistan burayı hala kendi toprağı olarak görüyor. İki ülke arasında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci sürdürülüyor.

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