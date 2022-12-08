Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Türkiye önemli bir partner
AVRUPA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye önemli bir partner

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’yi Batı Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra altyapı ve enerji alanında büyük projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir partner olarak gördüğünü ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye önemli bir partner
Aleksandar Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belgrad’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Vucic görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin dinamikleri, ekonomik ilişkiler, enerji güvenliği, yatırımlar ve bölgedeki durumun ele alındığını açıkladı. Görüşme vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarını ilettiğini ifade eden Vucic, Türkiye’yi Batı Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra sadece Sırbistan’ın değil, tüm bölge ülkeleri vatandaşlarının geniş manada güvenliklerine katkı sağlayan altyapı ve enerji sahalarındaki büyük projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir partner olarak gördüğünü vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop’un Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlic ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Şentop, Sırbistan’da dönem başkanlığını Türkiye’nin devralacağı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin 60. Genel Kuruluna da katılacak.

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