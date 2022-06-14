Dünya Sırbistanda eski meşihat başkanı Zukorlicin zehirlenmediği anlaşıldı
AVRUPA

Sırbistan'da eski meşihat başkanı Zukorlic'in zehirlenmediği anlaşıldı

Novi Pazar Yüksek Savcılığı, zehirlendiği iddia edilen Sırbistan'ın eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic'in kalp rahatsızlığına bağlı sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zuamer Zukorlic'in oğlu ve Adalet ve Barış Partisi (SPP) Başkanı Usame Zukorlic, babasının kalp rahatsızlığı sebebiyle değil zehirlendiği yönündeki iddiaları üzerine mezarı açıldı ve otopsi yapıldı. Çıkan sonuç iddiaları çürüttü.

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Haber Merkezi AA
Sırbistanda eski meşihat başkanı Zukorlicin zehirlenmediği anlaşıldı
Muammer Zukorliç

Zukorlic'in zehirlenmeye bağlı öldüğü iddiaları üzerine yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Zukorlic'in kalp rahatsızlığının olumsuz etkileri sonucu yaşamını yitirdiği ve vefatının doğal olduğu kaydedildi.

Zukorlic'in zehirlendiği iddiası

Zukorlic’in oğlu, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Başkanı Usame Zukorlic, iki farklı laboratuvardaki analiz sonuçlarının babasının doğal yollardan ölmediğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Usame Zukorlic, bir laboratuvardan alınan sonuçların eski meşihat başkanının ağır metallerle zehirlenmiş olma ihtimalini, diğer laboratuvardan alınan sonuçların ise gıda zehirlenmesini işaret ettiğini belirtmişti.

Mezarı açıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2021'de yaşamını yitiren 51 yaşındaki Zukorlic'in mezarı, zehirlendiği iddiası üzerine 6 Mayıs'ta açılmış ve otopsi işlemleri başlatılmıştı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.

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