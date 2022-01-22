Vefalı kedinin kabir nöbeti

Kedisi, Muammer Zukorliç’in mezarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Sırbistan’da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin eski müftüsü Muammer Zukorliç, 6 Kasım 2021’de 52 yaşında vefat etmişti.

Muammer Zukorliç

Onun ölüm haberi Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova gibi Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanları derinden sarsmıştı. Ölümüyle İslam dünyasını üzüntüye boğan Muammer Zukorliç’in kedisi, ölümünden sonra Zukorliç’in mezarından ayrılmıyor.

Kara, soğuğa aldırmayan Zukorliç’in kedisi onu ziyarete gelenleri de derinden etkiliyor. Ailesi Zukorliç’in çok hayvansever biri olduğunu ve kedisiyle aralarında özel bir bağ olduğu için hayvanın mezarın başından ayrılmayı reddettiğini söylüyor.