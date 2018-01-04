Siyonist Arap gazetesi!

“İran’daki gösteriler Türkiye’yi endişelendiriyor” şeklinde başlık atan gazete, Ankara’nın sükûnetin sağlanması ve sağduyunun hâkim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesi temennisini, “Türkiye sıranın kendisine gelmesinden korkuyor” yorumuyla görmeyi tercih etti.
MANŞETİ ÇARPITTI
Yeni Şafak Gazetesi’nin “tehlikeli tırmanış” manşetini protestoların Türkiye’ye doğru yayılmasına ilişkin endişelerin bir göstergesi olarak değerlendiren İylaf, manşetle birlikte verilen “İran’da ekonomik sebeplerle başlayan protestolar ABD müdahalesine dönüşüyor” cümlesi hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı. Londra merkezli İylaf gazetesi (Uluslararası arenada İngilizce okunuşla Elaph olarak bilinir) CFR’ın başını çektiği Amerika’daki Siyonist çevreleri memnun edecek röportajlar dizisini başlatarak Suudi Arabistan- İsrail yakınlaşma operasyonunun bir anlamda tetikçisi işlevini görmüştü. İylaf gazetesinin ilk röportaj yaptığı İsrailli yetkili, yakınlaşma operasyonunun İsrail cihetindeki özel temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Dore Gold olmuştu.