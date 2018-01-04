Aksa’da buluştuk

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudus’ü İsrail’in başkenti kabul edip büyükelçiliğini buraya taşıma kararı, Kudüs’e olan ilgiyi arttırdı. Tur şirketleri taleplere yetişmekte zorlanıyor. Türkiye’den Kudüs’e giden ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanıyor. ABD’nin kararına en büyük tepkiyi gösteren ve konunun İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM nezdinde ele alınmasına öncülük eden Türkiye, Kudüs ziyaretlerinde İslam ülkeleri arasında da ilk sırada yer alıyor. STK temsilcileri ve turizm şirketleri yetkilileri, ilgiden memnuniyetlerini dile getirirken, bilet fiyatlarına ve ABD doları kullanımına ise tepki gösteriyor.

ABD DOLARI İLE GİTMEYE TEPKİ VAR

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “Kudüs eskisine oranla daha çok Müslümanların gündeminde ve Kudüs’e gitmek isteyenler her geçen gün artıyor” dedi. Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, son olaylardan sonra Kudüs’e gitmek için kendilerine müracaat edenlerin sayısında da büyük bir artış olduğunu söyledi. Yenihayat, “Daha önce derneğimizin organizasyonuyla Kudüs’e yılda ortalama 400 kişi giderken, bu ay kişi sayısı şu anda 350 civarında” diye konuştu. Ashab-ı Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Karagül ise “Türkiye’den sonra Malezya ve Endonezyalı Müslümanların büyük ilgisi var. Türkiye’den yapılan uçuşlarda THY ve diğer firmaların uçak biletleri, henüz tarihler açıklanmadan gruplar tarafından kapatılmış durumda. Mescid-i Aksa çevresindeki otellerde de aylar öncesinden rezerve edildiği için yer bulunamıyor” dedi. İkram Turizm yöneticisi Şaban Bilgiç ise şunları söyledi: “Burada da misafirlerimizin ‘ABD’nin Kudüs kararına karşı tepki olarak ABD Doları ile Kudüs’e gidiyoruz’ diye haklı bir tepkileri var” Ufuk Tur Genel Müdürü Altuğ Şen de Ramazan ayına kadar tüm rezervasyonlarının dolduğunu kaydetti.

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Kudüs geçen cuma 2 bin 300 Türk’ü ağırladı

Kıble Turizm firmasının sahibi ve Kudüs rehberi Numan Balcı “İsrail makamları tarafından geçen hafta cuma günü Kudüs’e 2 bin 300 Türk’ün geldiği bildirildi. Normalde 150-200 kişi gidiyordu. Bizim firmamızda da talepler arttı. 2018 tur planımızın ilk 6 ayı için tur planlarımızı hazırladık. Doluluk oranı şu an yüzde 70’ler seviyesinde” şeklinde konuştu.