|
Dünya

Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor

Slovenya'nın, Filistin devletini tanıma kararını 13 Haziran'a kadar almasının beklendiği bildirildi.

13:38 - 9/05/2024 Perşembe
AA
Filistin Bayrağı
Filistin Bayrağı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, basına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını ifade ederek, tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söyledi.

​​​​​​​Fajon, kararın geri dönüşü olmayan bir adım olduğuna işaret ederek, "Hükümetin, Filistin'i tanıma sürecinde olmasından mutluyum. Bununla Slovenya, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesinin gerekliliği ve İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümü konusunda açık bir mesaj gönderiyor." diye konuştu.

#Slovenya
#Filistin
#Tanja Fajon
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri