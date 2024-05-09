AB ülkeleri Filistin'i tanıyacak

Bazı AB ülkelerinin 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağı iddia edildi. İrlanda ve İspanya dahil bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Filistin devletini 21 Mayıs'ta tanımayı değerlendirdikleri iddia edildi. İrlanda Radyo Televizyonun haberine göre, Filistin devletinin tanınması hususunda İrlanda, İspanya, Slovenya ve Malta arasındaki temaslar yoğunlaştı. İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin'in bir sözcüsü de görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. İspanya'nın öncülük ettiği ve lobi çalışmaları yürüttüğü Filistin devletinin tanınması girişimine İrlanda, Slovenya, Malta ve Norveç'in destek verdiği biliniyor. Öte yandan Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.