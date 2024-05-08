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Dünya

Fransız öğrenciler Filistin için direniyor: Üzerimizde sistematik baskı var

ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan kampüs intifadaları, Fransa’nın önde gelen üniversitelerinde de sürüyor.

04:00 - 8/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 02:13 - 8/05/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Fransa.
Fransa.
Hafsa Bayır

Ülke genelinde 2 haftadır yoğun bir şekilde yapılan protestolar, ateşkesin sağlanması ve hükümetin İsrail’e olan desteğinin sona ermesini talep ediyor. Science Po Grenoble Üniversitesi’nde de öğrenciler “UGA pour Gaza” adında bir grup ve Grenoble öğrenci birliğiyle beraber farkındalık oluşturmak ve Fransız yetkilileri Gazze’deki soykırımı önlemek için harekete geçmeye çağırmak için çalışıyor. Gösterilerde yer alan Science Po Grenoble Üniversitesi öğrencisi Mouna Bennur Yeni Şafak'a konuştu.

Taleplerimize polisle karşılık verdiler

Cezayir asıllı Bennur, “Ateşkes olmadığı ve Fransa tarafından İsrail’e silah ambargosu uygulanmadığı ve İsrail Ben Gourion du Néguev Üniversitesi’nin ortağı olduğu, Rima Hassan ile konferans taleplerimize izin verilmediği sürece eylemlerimiz Grenoble’da devam edecektir” dedi. Öğrenci birliğinin martta kampüsteki seferberlik eksikliğinin giderilmesi için kurulduğunu belirten Bennur, engellemelere rağmen Filistin’e karşı yapılan adaletsizliğe karşı tepkisiz kalmayı reddettiklerini dile getirdi. Bennur, “Sesimizin duyulmadığı ve medyanın bizi görünmez kıldığı, hatta şeytanlaştırdığı hissine kapılıyoruz. Filistin’e gönül vermiş öğrenciler sadece Filistinlilerin haklarına saygı gösterilmesini istiyor ancak ne yazık ki çok az akademisyenin desteğine sahibiz. İdare ise düzenlemek istediğimiz her türlü etkinliği sistematik olarak reddediyor” ifadelerini kullandı.

Almanya
Hollanda

ÜNİVERSİTE İNTİFADASI AVRUPA'DA

ABD'deki üniversite kampüslerinde başlayan Filistin yanlısı eylemler tüm Avrupa'ya yayıldı. İngiltere'de SOAS, Almanya'da Hürr Üniversitesi, Fransa'da Sorbonne ve Hollanda'da Amsterdam'da öğrenciler üniversite kampüslerine çadırlar kurdu. Berlin'de bulunan Hür Üniversitesi (FU Berlin) kampüsünde toplanan göstericilere müdahale eden Alman polisi, öğrencileri zor kullanarak gözaltına aldı.



#İntifada
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#Gazze
#Filistin
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