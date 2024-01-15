Somali'den Etiyopya'ya tehdit gibi uyarı: Ölülerini taşıyarak geri çekilecekler

Etiyopya'nın, Somali topraklarına müdahale etmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara da katlanması gerektiğini vurgulayan Barre, şunlar kaydetti:

Etiyopya'nın, Somali topraklarına müdahale etmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara da katlanması gerektiğini vurgulayan Barre, şunlar kaydetti:

"Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler. Somali toprakları şarkılarla veya tehditlerle elde edilemez."