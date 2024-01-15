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Dünya

Somali'den Etiyopya'ya tehdit gibi uyarı: Ölülerini taşıyarak geri çekilecekler

Doğu Afrika ülkeleri Somali ile Etiyopya arasında çıkan 'Somaliland' krizi alevleniyor. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına "müdahale" etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirten Barre, "Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler." dedi.

00:52 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına "müdahale" etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Başkent Mogadişu'da katıldığı programda açıklama yapan Barre, Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirtti.

"Ölülerini taşıyarak geri çekilecekler"

Etiyopya'nın, Somali topraklarına müdahale etmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara da katlanması gerektiğini vurgulayan Barre, şunlar kaydetti:

"Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler. Somali toprakları şarkılarla veya tehditlerle elde edilemez."

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'de yüzlerce kişi Somaliland ile anlaşan Etiyopya'yı protesto etmişti.



#Etiyopya
#Somali
#Somaliland
#Somali Başbakanı
#Hamza Abdi Barre
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