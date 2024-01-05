Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü: Terörle mücadelede iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Son günlerde gündeme gelen tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz bu kirli oyunu da yerle yeksan edecek. Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp çamur ve pislikten bu İstanbul'u nasıl temizlediysek Allah'ın izni ile 31 Mart itibari ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız." dedi.