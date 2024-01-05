|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü: Terörle mücadelede iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

19:21 - 5/01/2024 Cuma
DHA
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan '2024 herkesi şaşırtacak' diyerek açıkladı: Mottomuz yeniden İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan '2024 herkesi şaşırtacak' diyerek açıkladı: Mottomuz yeniden İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Paylaşım Forumu”na katıldı. Burada yaptığı konuşmasında 2024'te yaşanacak ekonomik gelişmelerin herkesi şaşırtacağına vurgu yapan Erdoğan, "Sermaye girişi hızlandı, rezervler arttı. Yılın ikinci yarısında düşüş daha da hissedilecek" dedi. Son dönemde milli bekamıza karşı artan saldırılara tepki gösteren Erdoğan, "İç kalemizi çökertme teşebbüslerine kesinlikle izin vermeyeceğiz. 28 şubat döneminden çok iyi hatırladığımız zehirli ve tehlikeli tartışmaları geride bırakmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Erdoğan, "İstanbul eski günlerine dönmek istiyor, bizim mottomuz: Yeniden İstanbul. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Somali
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller listesi! MEB ve Valilik son dakika açıklamaları...