Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 33 terörist öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 33 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi. Xarardheere Bölge Komiseri Muhammed Yusuf, basına yaptığı açıklamada, Mudug bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Yusuf, operasyonda 33 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Örgütün ağır kayıplar verdiğini ve bölgede güvenliğin sağlandığını belirten Yusuf, silah ve askeri malzemelere de el konulduğunu kaydetti.