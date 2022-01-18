Dünya Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola
AVRUPA

Avrupa Parlamentosu’nun yeni Başkanı Roberta Metsola

Geçtiğimiz hafta David Sassoli'nin ölümü ile boşalan Avrupa Parlamentosu başkanlığına Maltalı siyasetçi Roberta Metsola seçildi.

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Haber Merkezi İHA
Son Dakika: Avrupa Parlamentosu’nun yeni Başkanı Roberta Metsola seçildi
Roberta Metsola

Avrupa Parlamentosu, muhafazakar Maltalı Başkan Yardımcısı Roberta Metsola’yı yeni Başkan seçti. Avrupa Birliği milletvekilleri toplam 616 oy pusulasından 458 oyla Metsola’yı tek turda seçti.


Avrupa Parlamentosu’nda 2013’ten beri üyeliği bulunan ve 20 yıl sonra göreve gelen ilk kadın olan 43 yaşındaki Metsola, yasama tarihindeki en geç siyasetçi oldu.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabında Metsola’yı tebrik ederek, “Avrupa Parlamentosu’nun yeni Başkanı olarak Roberta Metsola’yı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa demokrasimizin atan kalbidir. Sizinle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum, sevgili Roberta” ifadelerini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak Metsola, yaşama meclisinin genel oturumlarının faaliyetlerini yönetecek ve oturumlar sırasında düzeni sağlayacak. Başkanın diğer görevleri arasında konuşmacılara söz vermek, yasaları imzalamak ve Avrupa Birliği zirvelerinin açılışında geleneksel olarak konuşma yapmak da yer alıyor.

ESKİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ


Geçtiğimiz Salı günü eski Başkan David Sassoli, tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeni seçim zamanının Sassoli’nin ölümüyle ilgili olmadığı belirtilirken, Sassoli’nin 2 buçuk yıl görevde kalmasının ardından ocak ayının sonunda görevden ayrılacağı öğrenildi.

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