Dünya Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
AVRUPA

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli yaşamını yitirdi.

Sözcüsü Roberto Cuillo, Sassoli’nin hayatını kaybettiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sassoli, İtalya’nın kuzeydoğusundaki Aviano şehrinde kaldığı hastanede yerel saatle 01.15'de hayatını kaybetti.

  • AP’den daha önce yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

26 Aralık’tan bu yana tedavisi devam eden Sassoli’nin resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Sassoli daha önce de zatürre nedeniyle eylül ayında hastaneye kaldırılmış, AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara katılamamıştı.

İlk kez 2009'da AP’ye seçilen Sassoli, 2019'da başkanlık pozisyonuna getirilmişti. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndan sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın çağrısı
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu'ndan sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın çağrısı
Bahçesine portakal dikerken buldu

Bahçesine portakal dikerken buldu

​Kazdıkça daha fazlası ortaya çıktı.
14 il için sarı kod

14 il için 'sarı kod'

İstanbul ve Ankara'ya yarın kar geliyor.
Fezleke Cumhurbaşkanlığında

​HDP'li vekilin PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den son dakika açıklaması.

​Mülteci üzerinden artık 'çift taraflı' provokasyonlar yürütülüyor.

​Kıbrıs Adası açığındaki deprem tüm bölgede hissedildi.

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket.

Şubat sonrası Meclis gündemine getirilecek.

İETT kazalarının nedeni ortaya çıktı.

​Kilo almaması gerekiyor bu yüzden geceleri aç yatıyor.

​Yeni yıl ile birlikte zam geldi: Maaşa göre kim ne kadar alacak?

​Yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

​185 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
Cezası iki milyon liraya çıkarıldı

Cezası iki milyon liraya çıkarıldı

​Beklenen düzeleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmen duyuruldu, yıl sonuna kadar ücretsiz.

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Kazakistan için Ukrayna benzetmesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.