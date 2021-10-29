Dünya Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna dava
AVRUPA

Avrupa Parlamentosu'ndan AB Komisyonu'na dava

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan AB Komisyonu'nu, üye ülkelerin ortak bütçeden yararlanmasını AB hukukuna uyma şartına bağlayan düzenlemeyi uygulamaya koymaması nedeniyle dava etti.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna dava
Avrupa Birliği

Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkan David Sassoli'nin talebi üzerine söz konusu davanın AB Adalet Divanına sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, koşulluluk mekanizmasına ilişkin düzenlemenin Aralık 2020'de kabul edildiği ve AB'nin, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu üye ülkelere ortak bütçeden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin verdiği ifade edildi.

"GÖREVİNİ YAPMIYOR"

"Ancak Komisyon şimdiye kadar bu mekanizmayı kullanmaktan kaçındı." ifadesi kullanılan açıklamada Sassoli'nin şu sözlerine yer verildi:

"AB Komisyonunun tutarlı bir şekilde hareket etmesini ve Başkan Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son Genel Kurul görüşmemizde söylediğini yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir."

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