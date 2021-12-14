Dünya Endonezyada 7,3 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
ASYA

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Bölgede kuvvetli şekilde hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Son Dakika Endonezyada 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Arşiv - Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de 18,5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.

Muhari, ''Henüz hasar bilgisi yok ancak reaksiyon ekipleri bilgi toplamak için çabalıyor.'' ifadesini kullandı.

Endonezya'nın West Sulawesi bölgesinde ocak ayında 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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