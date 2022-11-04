Özgün Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası malzemeleri
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Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası malzemeleri

Deprem hazırlığı ülkemizde birçok ilde meydana gelen depremin ardından vatandaşların gündeminde oluyor. Son dakika gelen deprem haberlerinin ardından deprem çantası hazırlamak gündeme geliyor. Deprem çantası hazırlamak deprem hazırlıkları içerisinde en önemlilerden biridir. Deprem çantası hazırlamayı düşünen kişiler "Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasına konulan malzemeler nelerdir?" sorularının yanıtını araştırır. Okulda, iş yerinde, evinizde bulundurabileceğiniz deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan bilgilere göre deprem çantasına koyulması gereken malzemeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem çantası malzemeleri: Deprem çantasına ne koyulur, deprem çantasında olması gereken eşyalar, ihtiyaçlar neler?
deprem çantası

Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle belirli aralıklarla büyük depremler yaşanarak kayıplar veriliyor. Depremin yaşanmadan önce alınması gereken en önemli tedbirlerden biri deprem çantası hazırlamaktır. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir deprem çantası hayati öneme sahip olmaktadır. Peki, deprem çantasında neler olur? İşte depreme hazırlık amaçlı deprem çantası hazırlayacak olanlar için deprem çantası malzeme listesi...

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR?

Genellikle bir yerde deprem olduğunda endişe ve paniğe kapılır ne yapacağımızı şaşırırız. Deprem çantası aslında depremden sonra akla gelebilecek bir önlem olmamalı, deprem yaşanmadan hazırlığı yapılmalıdır. İşte depremde hayati öneme sahip olan deprem çantası için gerekli olan malzemeler...

  • Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarayacaktır)
  • Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.
  • Battaniye
  • Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.
  • Mevsime Uygun Giysi
  • Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.
  • Bolca Su
  • Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur. Her bir aile üyesini hesaba katarak yeterli miktarda su bulundurulmalıdır.
  • İlaç
  • Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.
  • Konserve
  • En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.
  • Çakmak
  • Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.
  • Düdük
  • Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.
  • Yağmurluk
  • Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.
  • Kıymetli Evraklar
  • Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.
  • Önemli belge fotokopileri
  • Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
  • Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
  • Zorunlu Deprem Poliçesi
  • Diplomalar
  • Pasaport, banka cüzdanı vb.
  • Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
  • Çok Amaçlı Çakı
  • Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.
  • El Feneri
  • Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.
  • Pil
  • Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.
  • Hijyen malzemeleri
  • Sabun ve Dezenfektanlar
  • Diş fırçası ve macunu
  • Islak mendil
  • Tuvalet kâğıdı
  • İlk Yardım Çantası
  • Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.
  • Kâğıt, kalem
  • Para
  • İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.
  • Ayakkabı
  • Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.

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DEPREM ÇANTASI NEREDE SAKLANIR?

Deprem çantasını kıyafet dolabını, ayakkabılık içi ya da üstü, portmanto ve bazasız yatakların altında muhafaza edebilirsiniz. Depremin gün içerisinde hangi saat diliminde geleceğini tahmin edemeyeceğiniz için, çalıştığınız ofiste ya da varsa okuldaki şahsi dolabınızda da minik bir acil durum çantasını hazır tutabilirsiniz. Binanın tahliye edildiği durumlarda önemli belgelerinize bir daha erişme şansına sahip olmayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı diploma, tapu, sigorta, banka cüzdanı gibi belgelerin bir fotokopisini çanta içerisinde bulundurmanız gerekir. Pasaport, ehliyet, kredi kartı ve kimlik gibi sık kullanılan evrakları ev içerisinde kolay ulaşabileceğiniz bir yerde tutarak deprem anında bu evrakları da evden çıkmadan önce hızlıca deprem çantası içerisine koyabilirsiniz.

DEPREM ÇANTASI NE KADAR SÜREDE BİR YENİLENMELİ?

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.
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