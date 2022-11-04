Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası malzemeleri

Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle belirli aralıklarla büyük depremler yaşanarak kayıplar veriliyor. Depremin yaşanmadan önce alınması gereken en önemli tedbirlerden biri deprem çantası hazırlamaktır. Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir deprem çantası hayati öneme sahip olmaktadır. Peki, deprem çantasında neler olur? İşte depreme hazırlık amaçlı deprem çantası hazırlayacak olanlar için deprem çantası malzeme listesi...

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR?

Genellikle bir yerde deprem olduğunda endişe ve paniğe kapılır ne yapacağımızı şaşırırız. Deprem çantası aslında depremden sonra akla gelebilecek bir önlem olmamalı, deprem yaşanmadan hazırlığı yapılmalıdır. İşte depremde hayati öneme sahip olan deprem çantası için gerekli olan malzemeler...

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Çadır (Aracınız yoksa çok işinize yarayacaktır)

Deprem sonrası eve girmeye çekinirseniz çadır kurtarıcınız olacaktır. Arabanız varsa çadıra ihtiyacınız olmayabilir.

Battaniye

Kış mevsiminde gerçekleşebilecek bir deprem, sizi pijamalarınızla yakalar ise dışarıda sizi sıcak tutacak bir şeyler gerekir.

Mevsime Uygun Giysi

Bir önceki maddede bahsettiğimiz gibi pijamalarınız ile yakalanırsanız, üzerinize kalın bir şeyler giymeniz gerekebilir.

Bolca Su

Hava sıcak veya soğuk olsun sizi hayatta tutabilecek en önemli şey, sudur. Her bir aile üyesini hesaba katarak yeterli miktarda su bulundurulmalıdır.

İlaç

Özellikle sürekli kullandığınız ilaçlarınız var ise mutlaka yedek kutuları çantanızda bulundurmalısınız.

Konserve

En kötü durumu düşünmeli, yemek bulamadığınız bir anda aç kalmamanız için konserve yiyecekleri mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.

Çakmak

Ateş yakmanız, veya farklı sebeplerden ötürü ateşe ihtiyaç duyarsanız çakmak veya kibrit mutlaka çantanızda olsun.

Düdük

Sesinizi duyurmak için, sesinizin yetmediği anlarda düdük size çok yardımcı olacaktır.

Yağmurluk

Kötü hava koşullarını düşünürsek, şemsiye veya yağmurluk mutlaka çantanızda olmalıdır.

Kıymetli Evraklar

Tapu, sigorta, kimlik vs. gibi kıymetli evraklarınızın bir fotokopisi mutlaka çantanızda bulunmalı.

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Çok Amaçlı Çakı

Her türlü işinize yarayabilecek, açacak, makas, bıçak vb. gibi özelliklere sahip olan bir çok amaçlı çakı yanınızda olmazsa olmazlarda.

El Feneri

Elektriklerin kesilme ihtimalini göz önünde bulundurursak fener derdinize derman olacaktır.

Pil

Fenerin pilleri bittiğinde tekrar çalışır hale getirebilmek için yedek pil bulundurmalısınız.

Hijyen malzemeleri

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

İlk Yardım Çantası

Ufak tefek yaralanmalara karşı yanınızda mutlaka bulundurmalısınız.

Kâğıt, kalem

Para

İhtiyaçlarınız anında yardım bulamadığınız takdirde yanınızda para bulunması gerekecektir.

Ayakkabı

Evden telaşla çıplak ayak çıkarsanız çantanızda yedek ayakkabı bulundurmak çok işinize yarayabilir.

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DEPREM ÇANTASI NEREDE SAKLANIR?

Deprem çantasını kıyafet dolabını, ayakkabılık içi ya da üstü, portmanto ve bazasız yatakların altında muhafaza edebilirsiniz. Depremin gün içerisinde hangi saat diliminde geleceğini tahmin edemeyeceğiniz için, çalıştığınız ofiste ya da varsa okuldaki şahsi dolabınızda da minik bir acil durum çantasını hazır tutabilirsiniz. Binanın tahliye edildiği durumlarda önemli belgelerinize bir daha erişme şansına sahip olmayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı diploma, tapu, sigorta, banka cüzdanı gibi belgelerin bir fotokopisini çanta içerisinde bulundurmanız gerekir. Pasaport, ehliyet, kredi kartı ve kimlik gibi sık kullanılan evrakları ev içerisinde kolay ulaşabileceğiniz bir yerde tutarak deprem anında bu evrakları da evden çıkmadan önce hızlıca deprem çantası içerisine koyabilirsiniz.

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DEPREM ÇANTASI NE KADAR SÜREDE BİR YENİLENMELİ?

Deprem çantalarındaki piller, reçeteli ilaçlar, su ve yiyecekler her altı ayda bir tazeleriyle değiştirilmelidir.