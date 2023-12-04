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Deprem anında ne yapılmalı? Deprem sırasında yapılması gerekenler

AFAD verilerine göre 10,42'de Gemlik'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde vatandaşlar panik yaşadı. Birçok ev ve işyeri boşaltılarak sokaklara çıkıldı. Deprem ile birlikte deprem anında ne yapılmalı sorusu tekrar gündeme geldi. Deprem anında ne yapılır? Deprem sırasında yapılması gerekenler...

11:42 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Depremlerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı sırasında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. Peki, deprem anında ne yapmanız gerekiyor? İşte yanıtı...

Deprem anında ne yapılmalı?

Depremlerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı sırasında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. Deprem anında yapılması gerekenleri bilmek oldukça önemli.

DEPREM ÖNCESİNDE

Öncelikle yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri ilgililerden öğrenin

Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun

Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir yer belirleyin

Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı test edin ve çocuklarınıza da öğretin

Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeye sıkıca bağlayın, tablo, gardrop gibi eşyaları sabitleştirin ve üzerinize devrilmeyecek şekilde yerleştirin

Kırılabilecek eşyalarınızı, üzerinize düşmeyecek şekilde mutfak dolaplarınızın alt raftlarına yerleştirin

Olağanüstü birdurumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilkyardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

DEPREM SIRASINDA

Bina çıkışına çok yakın değilseniz, bina içinde kalın

Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini bekleyin

Sağa sola koşturmadan, çömelin ya da döşemeye yatın

Asla balkona, merdiven arasına ve asansöre gitmeyin

Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun

Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin

Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz

Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere koşmayın.

Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynışekilde davranmaya davet edin

Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin

Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın

Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın

Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun

Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın

DEPREM SONRASINDA

Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olun

Kulaktan duyma sözlere itibar etmeyin, yerel yönetimlerin açıklamalarını takip edin, özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, evlerinize girmeyin

Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapılarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir

Aile bireylerinizi bir arada tutun ve açık bir yerde bekleyin. Varsa yaralılara ilkyardımı yapın

Evinizi veya binanızı terk ederken kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye gibi eşyaları yanınıza alın, kalın ayakkabılarınızı giyin, biraz yiyecek ve içme suyu temin edin

Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayın.



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