Dünya Peruda 7,5 büyüklüğünde deprem oldu
AMERİKA

Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu

Peru'nun batısındaki Barranca kentinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika şiddetli depremler: Peruda deprem oldu, Peru nerededir?
Peru'da şiddetli deprem.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

    DHA

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

    Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

    PERU NEREDEDİR?

    Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor.

    Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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