Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem oldu

Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi babasıyla aynı mezarlığa defnedildi

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in (El-Hajj Malik El Shabazz) hafta içinde vefat eden kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi New York'ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi.



New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi. İslami usullere göre düzenlenen cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazeye çelenk göndererek başsağlığı diledi.